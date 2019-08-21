Нынешний год объявлен в организациях системы ПАО "Транснефть" Годом охраны труда. И АО "Черномортранснефть" - оператор магистральных нефтепроводов на юге России - в третий раз с момента внедрения стандарта BS OHSAS 18001:2007 подтвердила соответствие организации работы его требованиям.

OHSAS 18001:2007 - стандарт, содержащий указания, связанные с разработкой и внедрением системы менеджмента охраны труда. Они относятся к безопасности именно труда, а не продукции или услуг и предусматривают повышение качества работы предприятия. Таким образом, внедрение стандарта помогает снизить производственный риск и тем самым сохранить жизнь и здоровье сотрудников, обеспечить для них условия, соответствующие законодательным требованиям в области охраны труда, улучшить общее управление организацией. Повышается энергоэффективность, промышленная и экологическая безопасность предприятия.

Кроме того, в АО "Черномортранснефть" разработана и успешно реализуется "Программа мероприятий по качественному повышению организации работ в области охраны труда". Среди них - обеспечение сотрудников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. Например, три тысячи человек, участвующих в огневых и газоопасных работах, обеспечены газосигнализаторами со звуковой и цветовой индикацией, которая сообщает о превышении концентрации горючих газов в воздухе рабочей зоны. Для защиты зрения техперсонала приобретены 8,6 тысячи пар солнцезащитных и прозрачных очков, в том числе защитных корригирующих, изготовленных по индивидуальным заказам для людей с плохим зрением. В нынешнем году реализация программы будет продолжена.

Заботой о безопасности персонала продиктована также замена оборудования в рамках соответствующей программы. На 13 производственных объектах реконструированы переходные мостики, специальными настилами с повышенными сцепными свойствами оснащены площадки обслуживания техники. На двух нефтеперекачивающих станциях и производственной площадке "Афипская" Краснодарского районного управления магистральных нефтепроводов сделаны пешеходные дорожки, нанесена разметка и установлены информационные знаки. К 2021 году для обеспечения безопасности пешеходов аналогичные меры будут приняты на всех производственных объектах акционерного общества.

В первой половине 2019 года на охрану труда компания направила более 32 миллионов рублей

Только в первой половине 2019 года на мероприятия охраны труда в АО "Черномортранснефть" направили более 32 миллионов рублей. На объектах внедрена инновационная система проведения интерактивного инструктажа, которая помогает лучше воспринимать информацию. Кроме того, более 700 работников компании ежегодно проходят обучение и переподготовку в специализированных учебных центрах. Постоянно проверяются знания персонала о безопасных методах выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим на производстве.

В рамках Всемирного дня охраны труда (28 апреля) в АО "Черномортранснефть" проходит конкурс. Определяются работники, которые лучше всего эрудированы в сфере безопасного проведения работ. Также конкурс помогает повысить уровень знаний в данной области и привлечь внимание к проблемам производственного травматизма и его профилактики. В нем принимают участие более 500 работников, представляющих структурные подразделения АО "Черномортранснефть".

Кроме того, каждый год на объектах компании проводятся целевые проверки, осуществляется санитарно-гигиенический контроль рабочих мест, внутренний и внешний аудиты для выявления потенциально опасных факторов, оценивается степень обеспеченности средствами индивидуальной защиты.

По итогам Всероссийского конкурса "Успех и безопасность - 2018", проведенного Министерством труда и социальной защиты РФ, АО "Черномортранснефть" признано лучшей организацией в области охраны труда среди организаций производственной сферы Краснодарского края.