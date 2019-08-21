Дорасти до профессионального уровня юным спортсменам помогают турниры. Но уроженец Волгограда Леонид Слуцкий, бывший главный тренер сборной России, при сравнении нынешней ситуации и послевоенной преимущество отдал 40-м годам. Признают незавидное положение и в региональном спорткомитете: первенство среди юношей на начало августа даже не началось. А во взрослом чемпионате региона из семи заявившихся для участия коллективов остались только три: еланский "Урожай", николаевское "Динамо" и камышинский "Текстильщик" (некогда участник еврокубков). Но ведь и семь команд для большого региона - это ничто. В прошлые десятилетия по 18 коллективов бились. Тот же Слуцкий был вратарем в городищенской "Звезде", ныне угасшей.
Занимается организацией этих турниров федерация футбола Волгоградской области. В июле 2017 года аккредитация этой общественной организации была приостановлена на несколько месяцев за ряд нарушений. При этом претензии есть не только к юношеским соревнованиям. Практически не охвачено ветеранское движение. Есть вопросы к увеличению взносов с команд. Творится какая-то неразбериха в электронной регистрации футболистов в Единой информационно-аналитической системе Российского футбольного союза.
- Перспективных ребят мы можем увидеть только на соревнованиях. Но детский футбол - это выжженное поле, соревновательной практики нет. Наши мальчишки появляются в других регионах, - прокомментировал глава облкомспорта Александр Глинянов. - Мы дали аккредитацию федерации футбола до ноября. Неаккредитованная организация чемпионат области не сможет проводить. Вообще федерация должна работать по-другому. На всероссийских соревнованиях от нас должны выступать сборные из всех сильнейших детей области. А здесь идет лоббирование. Поэтому интересные мальчишки появляются в "Чертанове" и других клубах. Но Волгоградская область не будет "сырьевым придатком" в футболе!
Например, считающийся воспитанником "Чертанова" камышанин Кирилл Колесниченко в октябре 2018 года был включен британским The Guardian в список 60 самых талантливых игроков 2000 года рождения. Кирилл стал двукратным чемпионом России среди воспитанников спортивных школ в 2014 и 2015 годах, причем оба раза был лучшим бомбардиром соревнований.
Всего в 42 спортивных учреждениях Волгоградской области около 6 тысяч детей занимается футболом. В регионе же насчитывается 25,2 тысячи футболистов всех возрастов.