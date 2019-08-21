Волгоградская область всегда была футбольным регионом. Здесь этот вид спорта любят как мало где еще в стране. Посещаемость матчей "Ротора" выше, чем у любого другого клуба в Футбольной национальной лиге. Позиция учредителя клуба, областной администрации, такова, что основу команды должны составлять местные воспитанники. Хорошая идея, но только где их взять?

Дорасти до профессионального уровня юным спортсменам помогают турниры. Но уроженец Волгограда Леонид Слуцкий, бывший главный тренер сборной России, при сравнении нынешней ситуации и послевоенной преимущество отдал 40-м годам. Признают незавидное положение и в региональном спорткомитете: первенство среди юношей на начало августа даже не началось. А во взрослом чемпионате региона из семи заявившихся для участия коллективов остались только три: еланский "Урожай", николаевское "Динамо" и камышинский "Текстильщик" (некогда участник еврокубков). Но ведь и семь команд для большого региона - это ничто. В прошлые десятилетия по 18 коллективов бились. Тот же Слуцкий был вратарем в городищенской "Звезде", ныне угасшей.

Занимается организацией этих турниров федерация футбола Волгоградской области. В июле 2017 года аккредитация этой общественной организации была приостановлена на несколько месяцев за ряд нарушений. При этом претензии есть не только к юношеским соревнованиям. Практически не охвачено ветеранское движение. Есть вопросы к увеличению взносов с команд. Творится какая-то неразбериха в электронной регистрации футболистов в Единой информационно-аналитической системе Российского футбольного союза.

- Перспективных ребят мы можем увидеть только на соревнованиях. Но детский футбол - это выжженное поле, соревновательной практики нет. Наши мальчишки появляются в других регионах, - прокомментировал глава облкомспорта Александр Глинянов. - Мы дали аккредитацию федерации футбола до ноября. Неаккредитованная организация чемпионат области не сможет проводить. Вообще федерация должна работать по-другому. На всероссийских соревнованиях от нас должны выступать сборные из всех сильнейших детей области. А здесь идет лоббирование. Поэтому интересные мальчишки появляются в "Чертанове" и других клубах. Но Волгоградская область не будет "сырьевым придатком" в футболе!

Например, считающийся воспитанником "Чертанова" камышанин Кирилл Колесниченко в октябре 2018 года был включен британским The Guardian в список 60 самых талантливых игроков 2000 года рождения. Кирилл стал двукратным чемпионом России среди воспитанников спортивных школ в 2014 и 2015 годах, причем оба раза был лучшим бомбардиром соревнований.

Между тем

Всего в 42 спортивных учреждениях Волгоградской области около 6 тысяч детей занимается футболом. В регионе же насчитывается 25,2 тысячи футболистов всех возрастов.