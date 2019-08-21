В Краснодаре произошла массовая перестрелка

Полиция столицы Кубани ведет поиск группы неизвестных мужчин, устроивших драку со стрельбой в центре города - рядом с крупнейшим в городе вещевым Вишняковским рынком. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

"Накануне вечером в дежурную часть поступило сообщение о стрельбе. На место прибыли сотрудники полиции и других экстренных служб. Ведется проверка, устанавливаются все участники конфликта", - уточнилии в ведомстве.

По информации правоохранителей, участниками ночного инцидента (он произошел на углу улиц Ставропольской и Вишняковой), стали сразу несколько десятков человек. Сначала они громко выясняли между сосбой отношения, а затем началалсь стрельба.

Видео этого конфликта недавно появилось в Сети. На нем хорошо слышны звуки выстрелов.

Когда после звонка очевидцев вооруженной потасовки на место ЧП прибыл наряд полиции, участники драки разбежались. По предварительным данным, один человек в этой перестрелке получил ранение - мужчину отправили на "скорой" в больницу.