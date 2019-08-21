В Махачкале забетонировали многолетние деревья

Жители Махачкалы бьют тревогу. Миллионный город, задыхающийся от отсутствия зелени, может превратиться в пустыню: расположенные на тротуарах деревья коммунальщики и строители заливают бетоном и асфальтом.

Неравнодушные горожане были в шоке, проходя под многолетними деревьями, высаженными десятки лет назад возле Дагестанского государственного технического университета. И без того небольшой участок земли вокруг ствола исчез. Во время ремонтных работ его просто залили бетоном. Деревья оказались фактически замурованными и без поступления воды могли погибнуть еще до конца лета.

После многочисленных обращений общественников и публикаций в соцсетях на случившееся отреагировали в городской администрации. Властям пришлось снарядить отряд рабочих, чтобы вызволить деревья из плена. Как заявляют в мэрии, "устанавливаются лица причастные к этому варварству". Нарушителям грозит штраф. Однако махачкалинцы полагают, что подобная порча деревьев, а таких фактов достаточно, делается сознательно, чтобы освободить место для коммерческого строительства.

Самый крупный городской парк, имени Ленинского Комсомола, также стал жертвой неизвестных варваров. Здесь в ходе "благоустройства" заасфальтировали пешеходную дорожку, прихватив и землю с многолетними деревьями.

Теперь городские активисты требуют от мэрии навести порядок и спасти зеленую зону.

Тем временем

Как писала "РГ", общественники движения "Город наш" выступили против инициативы властей построить в старейшем парке Махачкалы городок аттракционов с "чертовым колесом". Горожане решили, что деревья нужнее, чем карусели, и победили. А еще активистам удалось спасти парк от крупной застройки. Здесь планировалось разместить огромный мультимедийный комплекс. Строительство центра не обошлось бы без вырубки 50 деревьев. Под напором общественности власти отказались от этой идеи и перенесли комплекс в другое место.

А как у соседей

В Ростове-на-Дону инициативная группа ростовчан пытается спасти деревья, которые коммунальщики объявили сухостоем. "Но понятие сухостой, как оказалось, у всех разное", - пишет активист "Городского патруля" Елена Хатламаджиян. Проект благоустройства парка "Осенний" предусматривает вырубку почти 700 деревьев, это больше половины зеленых насаждений. По официальной статистике, в парке 209 здоровых деревьев и почти 500 аварийных. Здоровые собирались вырубить только потому, что они мешают пройти по дорожкам к другим объектам. После того как ростовчане возмутились таким способом благоустройства, власти обещали сохранить часть деревьев за счет переноса дорожек. Был даже подписан протокол, согласно которому вырубка в "Осеннем" приостанавливается до 22 августа. К этому дню должна быть готова новая дендрологическая экспертиза деревьев, которые планируется срубить. На время обследования чиновники обязались вырубать только сухостой.