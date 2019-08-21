В ростовском медцентре рассказали, как защититься в жару

В России растет число людей, страдающих гипертонией, которая нередко приводит к инфаркту и инсульту. О профилактике смертельно опасных болезней рассказал врач-терапевт ростовского медицинского центра "Врачъ" Александр Бакарас, имеющий почти тридцатилетний стаж работы в медицине.

Александр Алексеевич, распространение гипертонии сравнивают с эпидемией. Как не допустить появления болезни?

Александр Бакарас: Повышение артериального давления имеет различные причины. Начиная с симптоматической гипертензии (когда повышение давления является признаком заболевания почек, щитовидной железы и других органов) и заканчивая гипертонической болезнью. Учитывая, что этим недугом чаще страдают люди после 45 - 50 лет, он может протекать не изолированно, а сочетаться с другими болезнями. Это ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет второго типа и не только.

Артериальное давление зависит от большого количества факторов: объема, силы, скорости сердечного выброса, состояния сосудистой стенки, реологических свойств крови (текучести и вязкости) и других. Именно летом, в жару необходимо обращать внимание на количество потребляемой и теряемой жидкости, от которой зависят реологические свойства крови.

Если в организме мало жидкости, это приводит к сгущению крови и повышению вероятности тромбообразования. А это уже может привести к тяжелым тромбоэмболическим осложнениям - инсульту и инфаркту. Поэтому людям, страдающим гипертонической болезнью, нужно ежедневно контролировать артериальное давление и пульс. При их повышении необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Профилактика гипертонии - здоровый образ жизни, разумное сочетание труда и отдыха, достаточные физические нагрузки, полноценное и разнообразное питание, регулярное измерение артериального давления.

Что нужно врачу, чтобы понять, существует ли опасность болезни?

Александр Бакарас: У него должно быть достаточно времени, чтобы полноценно и внимательно обследовать пациента. Это фиксирование его жалоб, история развития заболевания и даже история жизни пациента. Плюс полноценное объективное обследование. В нашей клинике есть все возможности для постановки верного диагноза и назначения грамотного адекватного лечения.

Какие еще недуги подстерегают нас в жару?

Александр Бакарас: Часто это различные простудные заболевания верхних и нижних дыхательных путей, которые возникают из-за переохлаждения в воде, под кондиционером, если человек пьет ледяные напитки, съедает много мороженного. Для здоровья нужен разумный подход и забота о себе.