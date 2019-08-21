В Сочи открыли скульптуру рыжего солиста "Иванушки International"

В Сочи торжественно открыли скульптуру, прообразом которой стал уроженец этого города - солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов. Она установлена в центре курорта - на Платановой аллее, точнее, на Курортном проспекте, 6. На открытие певец приехал не один, а со своими коллегами - Кириллом Андреевым и Кириллом Туриченко. Она исполнили популярнейшие хиты группы - "Тучи" и "Тополиный пух".

Гости праздника начали собираться за час до открытия. Скульптуру окружили сотни жителей и гостей курорта. Новинку сразу облюбовали любители селфи. В свою очередь, Андрей Григорьев-Апполонов уделил внимание своим поклонникам. Все желающие смогли принять участие в селфи- и автограф-сессиях.

Скульптура весьма необычна. Выполненная немного выше человеческого роста, она со светящимся кругом на груди, в котором вписано BY - заглавные буквы сказочного персонажа: Баба-Яга.

- Это моя любимая героиня сказок, - объяснил Андрей Григорьев-Апполонов. Кстати, Баба-яга была ведущей открытия скульптуры.

Металлический Андрей стоит на облаке и держит в левой руке облако с подсветкой, из которого в жаркое время суток струится пар. Работа выполнена по заказу друзей и поклонников популярного певца.

- Я не участвовал в идее и производстве, это дело нескольких лет, - продолжил рыжий "Иванушка". - Сочи - город для отдыха, город-аттракцион. И появление скульптуры, похожей на меня, это тоже своего рода аттракцион. Меня называют солнышком и говорят, что я приношу удачу, поэтому скульптуру можно потереть на счастье. Тому, кто приезжает сюда в поисках души, надо потереть грудь, с желанием поумнеть - голову, а для курортных романов - сами знаете что… Например, я потер все, кроме глаз.

Скульптура называется "Счастливчик", а автор композиции Ирина Лагошина изначально именовала ее "Мечтателем".

"Работа почти десять месяцев стояла на складе и ждала оформления и разрешения на установку, - сообщила она в соцсетях. - Я счастлива, что теперь ее смогут видеть горожане и гости нашего знаменитого курорта. Я благодарна замечательной команде скульпторов - Вадиму Кириллову, Стасу Кириллову, Николаю Черняку за осуществление этого проекта".

В Сети идею установки скульптуры пользователи в основном восприняли восторженно: "Прекрасная идея и воплощение, а модель превосходный человек, солнечный и позитивный!", "Очередь на селфи стоять будет!". Но были и скептические комментарии, связанные с недоумением установки памятника при жизни.

Сам певец так прокомментировал этот факт:

- Когда я узнал о скульптуре в мою честь, я позвонил солисту группы "Любэ" Николаю Расторгуеву, которому несколько лет назад установили памятник в Люберцах Московской области, и спросил про реакцию на это событие. Он ответил: "Готовься, съедят". Правда, через несколько месяцев скульптура Николая Расторгуева с гитарой и Дуси-агрегата стала местной достопримечательностью.

А вы счастливый человек? - не могли не спросить у Андрея Григорьева-Аполлонова.

- Каждый человек счастлив по-своему, - ответил он. - Я счастлив, что я родился в Сочи и прожил здесь 20 лет. Я счастлив, что занимаюсь любимой профессией и делом жизни. Я счастлив, что у меня здоровые, красивые, талантливые дети. Сегодня я абсолютно счастлив.

Кроме того, Андрей Григорьев-Апполонов предложил продолжить традицию установки скульптур знаменитых уроженцев Сочи.

- Стасу Михайлову предлагаю поставить скульптуру в Адлере, Михаилу Галустяну - в Завокзальном районе, а Григорию Лепсу - около гостиницы "Жемчужина", - сказал он. - Я всем и всегда прививаю любовь к Сочи. Все свои посты в соцсетях и личные встречи я сопровождаю восторженными откликами и отзывами о родном городе.

Кстати

Андрею Григорьеву-Аполлонову исполнилось 49 лет. Почти четверть века он солист группы "Иванушки International", с самого начала образования музыкального коллектива.