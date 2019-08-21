В Сочи водитель мопеда сбил ребенка и скрылся с места ДТП

В Сочи водитель мопеда скрылся с места происшествия после того, как сбил ребенка. ДТП произошло накануне вечером на улице Ленина в Адлерском районе.

Как сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи, пострадавшим оказался девятилетний мальчик, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате аварии ребенок получил ушибы и ссадины. Водитель пока не обратился в полицию, он находится в поиске.

По статистике Госавтоинспекции, только за последние одни сутки на Кубани выявлено более 22 тысяч нарушений правил дорожного движения, связанные в основном с превышением скоростного режима. В состоянии алкогольного опьянения задержан 31 водитель.