Группа из 41 пилота на 18 легкомоторных самолетах совершила воздушное путешествие над несколькими странами в рамках крупнейшего в Европе авиаралли Rallye Aro France. Это уже 25-е воздушное турне, задуманное группой французов. В этом году маршрут проходил и через Россию.

Жерар: Наше ралли не гонка, в которой будет какой-то определенный победитель. Это небесная прогулка в хорошей компании. Фото: Роман Мерзляков/РГ

Стартовали участники еще 8 июня во французском городе Кольмар. Сначала их маршрут пролегал через Германию, Польшу и прибалтийские страны. А основной этап перелета пришелся на Россию: пилоты побывали в Пскове, Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Екатеринбурге, Самаре, Волгограде, Краснодаре и Сочи. А затем через Турцию, Грецию, Албанию и Италию авиатуристы вернулись во Францию.

- Для меня это было неожиданностью, но Россия прекрасна. Мы видели сверху много лесов и озер. И все города, которые мы посетили, оказались очень чистыми. Не то что у нас во Франции, - сказал "РГ" президент ассоциации "Ралли Аэро Франс" Жан-Мишель Коллино. - Путешествие было достаточно легким. Мы выбрали Россию потому, что наши страны многое связывает. А для меня это важно.

На Россию французы смотрели не только сверху. В тех городах, где они делали остановки, для них обязательно устраивали экскурсии. Коллино сказал, что у него есть мечта долететь до Владивостока. Так что в нашу страну он, возможно, еще вернется.

Самому молодому всего 35 лет, но среди пилотов большинство пенсионеры. Самый старший - 1940 года рождения. Кстати, в этой "стае" летят и шесть женщин.

Вот один из воздушных путешественников, Жерар, показывает свой самолет. Максимальная взлетная масса аэропланов ралли не превышает две тонны, а размах крыла - в пределах 11 метров. В кабине с трудом помещаются два человека.

- Мне нормально, а вот моему компаньону неудобно, - смеется Жерар. - Сзади у нас место для багажа, с собой везем 50 килограммов. Сам полет проходит нормально, но бывает, что неудобства доставляет ветер. Наше ралли не гонка, в которой будет какой-то определенный победитель. Это небесная прогулка в хорошей компании.

Кстати

Первое Rallye Aero France состоялось в 1995 году. До 2007 года авиаторы летали над Испанией, добавляя к маршруту Марокко и Португалию. Но затем география стала расширяться: Тунис, Италия, Ливия, Алжир, Греция, Кипр, Балканы и Израиль. Теперь очередь дошла и до России.

Из дневника Жана-Мишеля Коллино:

"Землю хорошо различимыми сверху полосами покрывают леса и рощи. Рельеф равнинный, он позволяет хорошо рассмотреть округлость Земли. Наконец слева от нас появляется Балтийское море. Посадка в международном аэропорту Таллина. Хорошо бы вечером в ресторан. На завтра у нас посещение города с франкоязычным гидом. А пока экипажи отдыхают".