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В Волгоградской области началось лесопатологическое обследование. Его суть в том, чтобы определить состояние деревьев и выявить очаги вредителей. Такой вот обязательный медосмотр для леса.

Специалисты регионального центра защиты леса и областного комитета природных ресурсов совершают рейды по разным лесничествам. Например, в Волго-Ахтубинской пойме инструментальным способом обследовали 120 гектаров, визуальным - 250.

- Мы выявили часть дубравы, пять гектаров, где будет сплошная вырубка с последующей компенсационной посадкой. Здесь завелась дубовая листовертка. В ряде лесничеств химическая обработка массивов ведется авиацией, но тут рядом водные объекты и населенные пункты. Можно нанести вред людям, - объяснила замначальника отдела Центра защиты леса Волгоградской области Александра Резникова.

Фото: пресс-служба мэрии Махачкалы
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Выборочная вырубка помогает оздоровить лес. Продолжая медицинскую аналогию, можно сравнить легальных дровосеков с хирургами, вырезающими злокачественную опухоль. Нужно убрать больные деревья, чтобы сберечь здоровые.

Младший научный сотрудник Александр Пономарев вырезает керн - небольшой стержень из сердцевины дерева. По нему в лаборатории определят, как за последние 40 лет развивался этот дуб. На небольшом керне видны следы годовых колец. Самому дереву такой метод никакого урона не наносит - рана затянется уже через год.

- Мы исследуем, как в этом месте развиваются растения, какой у них прирост. Если в 120 километрах отсюда мы найдем похожие условия, то рекомендуем высаживать и там дубы, - поясняет он.

Всего в Волгоградской области 688 тысяч гектаров лесов. И почти все рукотворные. Лесопосадки продолжаются: в 2018 году высажены саженцы на 1100 гектарах, в этом году площадь посадок увеличили до 1250.

Результаты мониторинга станут известны осенью. Пока обследовали лишь 1500 из запланированных 5500 лесных гектаров. Но предварительно эксперты оценивают состояние зеленых зон как удовлетворительное.

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