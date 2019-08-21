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21.08.2019 11:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгоградской области полицейские с боем задержали банду рецидивистов

Текст: Тимур Алиев (Волгоград)

Сотрудники полиции вместе с бойцами Росгвардии обезвредили вооруженную банду, сообщает официальный представитель МВД России Ирину Волк.

Серия преступления началась в Татарстане, откуда родом ранее судимые преступники. Они угнали в Казани автомобиль, после этого совершили разбойное нападение на жителя города, а в Набережных Челнах ограбили квартиру.

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Волгоградским полицейским удалось выйти на след злоумышленников, которые скрывались на территории региона. На предложение сдаться, бандиты ответили огнем. Угрожая гранатой, они потребовали выпустить их из окружения.

Правоохранителям удалось скрутить членов бандгруппы. По предварительной информации, они находились под воздействием наркотиков.

Происшествия Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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