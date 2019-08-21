Житель Волгограда напал с ножами на полицейских

В Волгограде в ходе операции по освобождению заложника местный житель, вооруженный ножами, напал на полицейских. Силовики вынуждены были открыть по нему огонь.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Волгоградской области, в дежурную часть полиции поступило сообщение жительницы одного из домов по улице 8-ой Воздушной Армии.

Женщина рассказала, что ее сожитель, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, ведет себя неадекватно и угрожает причинить ей телесные повреждения. Прибывшим на место происшествия полицейским, медикам и спасателям, мужчина открыть дверь отказался. Через некоторое время его удалось убедить отпустить женщину.

Как только открылась дверь, он бросился с двумя ножами на сотрудника полиции. Правоохранитель был вынужден открыть огонь.

В результате неадекватного нарушителя удалось задержать. Как отметили в МВД по региону, сотруднику полиции была оказана медицинская помощь, в госпитализации он не нуждается.

"По факту применения табельного оружия назначено проведение служебной проверки. Предварительно, факт применения оружия признан правомерным", - таковы предварительные выводы комиссии по правомерности применения полицейским оружия.