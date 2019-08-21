Челябинец не попал в техникум из-за отказа разглашать свои данные

В Челябинской области приемная мать подростка намерена обратиться в прокуратуру, после того как ее сын не поступил в Коркинский техникум.

Сегодня в интернете появился короткий ролик, где женщина рассказала о том, что юношу не приняли на бюджетное место в горно-строительный из-за отказа подписать соглашение на обработку личной информации. В частности из-за пункта, разрешающего передавать персональные данные третьим лицам. В итоге сироту в учебное заведение не взяли.

17-летний Андрей окончил коррекционную школу с хорошими отметками и решил идти учиться на строителя. По баллам, скорее всего, он проходил на бюджетное место. Мама в ролике рассказала, что парень очень расстроен случившимся, она намерена писать заявление в правоохранительные органы.

Директор Коркинского горно-строительного техникума Михаил Афанасьев прокомментировал корреспонденту "РГ" сложившуюся ситуацию.

"Мальчик и его приемная мать как законная представительница действительно при поступлении отказались подписать документ о согласии на обработку и использование персональных данных. Это, по утвержденным правилам техникума, обязательная процедура, иначе мы не сможем внести его фамилию и другие необходимые сведения в рейтинг абитуриентов. Без участия в этом открытом рейтинге, который связан с федеральной информационной системой, поступление в учебное заведение невозможно. В итоге парень оказался вне рейтинга", - рассказал он.

Документы его и аттестат лежат у директора техникума на столе. По его словам, он не заглядывал в них после того, как абитуриент и его мать отказались разглашать персональные данные - закон есть закон.

"Я пять раз встречался с матерью Андрея, все ей объяснял. Мы готовы был вычеркнуть из соглашения все пункты, которые ее не устраивают, в частности, пункт о передаче данных третьим лицам, что-то еще. Но она отказалась наотрез. Но вы же понимаете, что по одной фамилии имени и отчеству я не могу зачислить человека в техникум и даже внести его в рейтинг. Система не принимает неполные данные. А все сроки подачи документов истекают", - отметил Михаил Афанасьев.

На специальность каменщика, на которую хотел поступать парень, в учебном заведении 10 бюджетных мест. Были поданы десять заявок, с соблюдением всех правил. По идее, на этом все - прием окончен.

"Договорились, что она придет сегодня, и мы постараемся найти компромисс. Однако вместо этого в Сети появилось видео. В этой ситуации я себя не считаю в чем-то неправым", - говорит руководитель техникума. Он уточнил, что это первый подобный прецедент в техникуме за все годы. Правила, учитывающие закон о персональных данных, действуют не первый год, и никаких конфликтов раньше не было.