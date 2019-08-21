Недавно отремонтированный дом культуры в селе Байны местные жители уже окрестили дворцом, настолько презентабельно стал выглядеть белоснежный фасад типового здания, построенного еще в семидесятые годы прошлого века.

- Заново перекрыли крышу, большой стеклянный витраж поместили в пластиковые рамы. Такое ощущение, что конструкция воздушная, - не нарадуется обновлению заведующая ДК Елена Панова.

Байновский дом культуры - один из семи сельских ДК, которые уже обновили или активно реконструируют в нынешнем году в Свердловской области. По региональной программе национального проекта "Культура" к 2024 году в уральской глубинке должны преобразиться еще не менее 22 клубов и досуговых центров.

- Первоочередная задача - создать в регионе живое, притягательное культурное пространство. И сделать это можно, прежде всего, за счет перезагрузки работы культурно-досуговых организаций, - подчеркнул на встрече с главами муниципалитетов губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Без клуба никуда

Последние пять лет, по словам Елены Пановой, сельский очаг культуры в Байнах выглядел неказисто, да и находиться в нем было некомфортно.

- На концертах сидели в шубах, чтоб не замерзнуть, детишек, отправляя в кружки по рукоделию, одевали, как на северный полюс: при плюс 16 в помещении долго кружева не поплетешь, - вспоминают жители.

Но другого места для творческой деятельности, совместной встречи праздников в селе с населением в полторы тысячи человек нет.

- Я, конечно, по-тихому составляла список того, что необходимо срочно отремонтировать. Пыталась вычислить, во сколько это обойдется, найти спонсоров. Но латание дыр не решало главной проблемы. Дом культуры должен быть гордостью села, центром развития территории. А какая тут гордость, когда в ДК зайти страшно! - призналась нам Елена Панова.

Для нее знаковым стал не столько момент открытия восстановленного очага культуры, сколько день, когда Елене объявили: составляйте полную смету ремонта, ваш ДК включен в национальный проект. Саму Панову сводный список поначалу даже испугал, как и получившаяся в итоге цифра - 8,5 миллиона рублей. Боялась: половину вычеркнут. Но ничего подобного.

- Сельские территории необходимо развивать, и для этого многое делается: улучшается инфраструктура, строятся дороги, ФАПы, школы, детские сады и другие объекты. Настоящим центром притяжения на селе являются клубы, поэтому их развитию мы уделяем особое внимание, - уверена председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Кстати, деньги на реконструкцию Байновского ДК, как и других сельских клубов, получены при ее поддержке.

Благодаря активной гражданской позиции жителей местных сел уголок Богдановичского района на востоке Свердловской области переживает настоящую культурную революцию. Дома культуры преображаются сразу в трех селах, находящихся в десятке километров друг от друга. В соседнем с Байнами селе Троицком осталось только отремонтировать фасад клуба, а вот в Гарашкинском проблемы серьезнее: там предстоит возвести абсолютно новый ДК. Старый, которому уже полвека, недавно буквально рухнул на глазах сельчан.

- Фундамент дал трещину, разлом дошел до крыши, и стена упала. Развалины разобрали по кирпичикам и на этом же месте вскоре начнут строить новый клуб. Нам без него никуда. С тех пор как возобновило работу сельхозпредприятие, молодежь возвращается домой, играют свадьбы, детишки появились. Не будет центра досуга - угаснет село, - поделилась переживаниями заведующая пока еще разобранным Гарашкинским ДК Анастасия Гуляева.

В новую жизнь

Тот факт, что работа ДК в деревне может творить чудеса, доказывает опыт села Кленовского Нижнесергинского района. Его жители два года подряд становились победителями районного конкурса "Трезвая жизнь". Все секреты борьбы с пьянством в администрации нам раскрывать не захотели, но заявили: немалую роль в формировании здорового образа жизни сыграли именно ДК самого Кленовского и ближайших деревень, где сумели увлечь земляков полезным хобби. Между прочим, в качестве приза за трезвость сельчанам вручили спортивные тренажеры, которые установили в клубах.

А вот жители поселка Луговского Тугулымского района попросили у региональных властей современную библиотеку. Новый клуб, на строительство которого из бюджета направили 28 миллионов рублей, в поселке торжественно открыли в декабре прошлого года. Правда, помещение для библиотеки проект не предусматривал. Тогда уральцы обратились к главе региона, и Евгений Куйвашев распорядился выделить из резервного фонда деньги на разработку проектной документации для строительства в поселке библиотеки. Муниципалитет получил на эти цели два миллиона. По задумке, храм для книг будет оснащен по самым современным стандартам. Цифровые технологии на селе - своеобразный портал в большой мир, одна из составляющих национального проекта "Культура".

По следам кино

Впрочем, многие крестьяне мечтают и о возвращении старых добрых традиций, в частности, возможности смотреть кинофильмы на большом экране.

- У нас все сохранилось: и экран, и кинобудка, и аппарат киномеханика, даже коробки, в которые складывали ленты. А вот зала нет. Приходится ездить на премьеры в райцентр или даже в Екатеринбург, - рассказала нам Елена Панова.

В память о золотой эпохе кинопроката в обновленном Байновском доме культуры даже хотят организовать экскурсию для ребятишек "По следам кино". Школьников проведут в "тайную комнату" - закрытую кинобудку и расскажут, как оживала кинолента во времена их бабушек и дедушек.

Правда, экскурсиями дело не ограничится. На Среднем Урале уже идет процесс возвращения кино в деревню. В прошлом году регион вышел в лидеры по количеству созданных кинозалов - по программе Фонда кино в муниципалитетах области открыто и модернизировано 30 кинозалов. В 2019-м семь муниципалитетов - города Реж, Североуральск, Серов, Красноуральск, Кушва, а также поселки Малышева и Арти - получили по пять миллионов рублей на реконструкцию кинотеатров.

Конечно, вернуть все, как было раньше, с кинобудкой и стрекотом аппарата, не получится: новая жизнь - новые технологии. К примеру, в киномир шагнул проект "Доступная среда": из областного бюджета выделены деньги на оборудование залов специальной аппаратурой для зрителей, у которых проблемы со слухом и зрением.

Между тем

Нынешним летом всемирно известный пианист Денис Мацуев дал три концерта в городах Свердловской области - Верхотурье, Алапаевске и Заречном, а также передал в дар местным музыкальным школам три концертных рояля, приобретенных за счет региональной казны.

- Это потрясающая идея. Видно, что уже сейчас она приносит плоды. Дети будут заниматься на новых инструментах, рояли будут жить. Это большое событие для замечательных небольших, но уютных городов с потрясающей публикой. Люди нуждаются в таких концертах и филармонической афише, хотя в уральской глубинке и филиалы Свердловской филармонии работают, и артисты ездят по региону достаточно активно. Но покупка роялей, уверен, даст толчок для того, чтобы дети ходили в музыкальную школу, а увлеченные искусством жители - на концерты классической музыки, - оценил реализуемый в Свердловской области проект народный артист России.

Отметим, что в Верхотурской детской школе искусств обучается 190 школьников, в Алапаевской детской школе искусств им. П. И. Чайковского - 427, в детской музыкальной школе Заречного - 185 учеников.