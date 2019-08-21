Клад из монет и вставные челюсти: Что извлекают из канализации в Тюмени

Специалисты тюменского водоканала составили рейтинг необычных находок в городской системе водоотведения, которые стали причиной больших засоров. Среди наиболее колоритных - вставные челюсти и несколько килограммов советской мелочи.

Как рассказал "РГ" Иван Камельских, руководитель пресс-службы "Тюмень Водоканал", только 10-15 процентов засоров с системе связаны с техническими неисправностями. В основном вина за забившуюся канализацию лежит на горожанах, которые используют ее в качестве мусоропровода.

Система воодоотведения предназначена для жидких бытовых отходов. Впрочем, даже в этом правиле есть исключения. Так, на первом месте среди причин засоров оказались пробки: жир со сковородок может прочно закупорить трубы. Недавно крупный засор был на улице Ялутровской в Тюмени: пробку диаметром 60 сантиметров пришлось расколоть, чтобы извлечь из трубы. Специалисты водоканала советуют сливать жир со сковородок в баночку и выбрасывать в мусорное ведро.

Ошибку совершают и те, кто надеются спустить в унитаз кошачий наполнитель - прессуясь, он образует пробку, которую невозможно пробить. Чаще всего от этого страдают внутренние сети с меньшим диаметром труб.

Второй по популярности находкой оказалась еда. В новогодние праздники головной болью коммунальщиков становятся мандариновая кожура и недоеденный "Оливье", нашедшие свой последний приют в недрах канализации. А не так давно на улице Профсоюзной кто-то спустил в унитаз несколько десятков сосисок, которые после нацепляли на себя другой мусор.

Средства гигиены тоже часто отправляются не в ведро. Затор из пяти тысяч ватных палочек пришлось устранять на улице Ватутина. Кто это сделал - так и осталось загадкой.

Не удалось найти и обладателя целого склада 25-литровых бутылей, которые каким-то чудом оказались в колодце водоотведения на улице Безымянной. Еще больше вопросов вызвало у коммунальщиков нижнее белье, ставшее причиной засора на улице 50 лет Октября - загадкой оказался как большой размер трусов, так и то, кому они принадлежали.

Очень часто специалистам водоканала при прочистке системы попадаются вставные челюсти - они нередко становятся причинами засоров, цепляя на себя остальной мусор. А вот клад из советских монет стал истинной неожиданностью - почти пять килограммов мелочи удалось извлечь в одном из колодцев.

Кстати

Ежегодно в Тюмени устраняется более пяти тысяч засоров.