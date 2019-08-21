Клад из монет и вставные челюсти: Что извлекают из канализации в Тюмени

Новости

На Дону 11-летнему мальчику ампутировали руку после перелома 15:51
Вышли сразу два трейлера нового фильма со Скарлетт Йоханссон 15:41
В горах КЧР военные кавалеристы совершили рекордный переход 15:40
Новый океанариум построят в Москве 15:34
Роскомнадзор ограничил доступ к двум сайтам, оскорбляющим гимн РФ 15:17
Занятия проекта "Здоровая Москва" посетили более 150 тысяч раз 15:07
В Керчи возобновят реставрацию Митридатских лестниц 15:07
Новосибирские врачи удалили из желудка девушки огромный волосяной шар 15:00
Ученые доказали, что Месси лучше Роналду 14:56
В Самаре у дома должника установили говорящую "пирамиду позора" 14:56
Московский зоопарк в "Ночь кино" покажет фильм о пандах 14:52
Юрий Лоза поделился оригинальным секретом счастливого брака 14:51
В Йемене сбили американский военный беспилотник MQ-9 14:48
Мосгорсуд отменил приговор ранее осужденному к лишению свободы экс-судье 14:46
Берлин отказал США в защите танкеров в Ормузском проливе 14:41
В Краснодаре задержали четырех участников ночной перестрелки 14:36
Сочи атаковали гусеницы американской белой бабочки 14:33
В Волгограде завели дело на бандитов, напавших на полицейских 14:30
Смольный запретил новое строительство в городских парках 14:29
Дети депутата, подозреваемого в убийстве жены, останутся с бабушкой 14:05
В Суворовском музее Петербурга проведут исторический квест 14:05
Лукашенко поручил оказать содействие частному бизнесу 14:00
Завершается реставрация флигелей усадьбы на Большой Ордынке 13:58
В Благовещенске дети пострадали при обрушения штукатурки в детсаду 13:57
На Кубани в лобовом ДТП пострадали пять человек 13:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
21.08.2019 15:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Клад из монет и вставные челюсти: Что извлекают из канализации в Тюмени

Текст: Мария Гафурова
Специалисты тюменского водоканала составили рейтинг необычных находок в городской системе водоотведения, которые стали причиной больших засоров. Среди наиболее колоритных - вставные челюсти и несколько килограммов советской мелочи.

Как рассказал "РГ" Иван Камельских, руководитель пресс-службы "Тюмень Водоканал", только 10-15 процентов засоров с системе связаны с техническими неисправностями. В основном вина за забившуюся канализацию лежит на горожанах, которые используют ее в качестве мусоропровода.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
В каких городах России лучше всего работают службы ЖКХ

Система воодоотведения предназначена для жидких бытовых отходов. Впрочем, даже в этом правиле есть исключения. Так, на первом месте среди причин засоров оказались пробки: жир со сковородок может прочно закупорить трубы. Недавно крупный засор был на улице Ялутровской в Тюмени: пробку диаметром 60 сантиметров пришлось расколоть, чтобы извлечь из трубы. Специалисты водоканала советуют сливать жир со сковородок в баночку и выбрасывать в мусорное ведро.

Ошибку совершают и те, кто надеются спустить в унитаз кошачий наполнитель - прессуясь, он образует пробку, которую невозможно пробить. Чаще всего от этого страдают внутренние сети с меньшим диаметром труб.

Второй по популярности находкой оказалась еда. В новогодние праздники головной болью коммунальщиков становятся мандариновая кожура и недоеденный "Оливье", нашедшие свой последний приют в недрах канализации. А не так давно на улице Профсоюзной кто-то спустил в унитаз несколько десятков сосисок, которые после нацепляли на себя другой мусор.

Фото: Илья Изотов/ РГ
12 глубоководных выпусков канализации в море реконструируют в Крыму

Средства гигиены тоже часто отправляются не в ведро. Затор из пяти тысяч ватных палочек пришлось устранять на улице Ватутина. Кто это сделал - так и осталось загадкой.

Не удалось найти и обладателя целого склада 25-литровых бутылей, которые каким-то чудом оказались в колодце водоотведения на улице Безымянной. Еще больше вопросов вызвало у коммунальщиков нижнее белье, ставшее причиной засора на улице 50 лет Октября - загадкой оказался как большой размер трусов, так и то, кому они принадлежали.

Очень часто специалистам водоканала при прочистке системы попадаются вставные челюсти - они нередко становятся причинами засоров, цепляя на себя остальной мусор. А вот клад из советских монет стал истинной неожиданностью - почти пять килограммов мелочи удалось извлечь в одном из колодцев.

Кстати

Ежегодно в Тюмени устраняется более пяти тысяч засоров.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Суд отказался выпустить украинских моряков из СИЗО "Лефортово"
Лавров: Москва будет противодействовать давлению на Венесуэлу
Роскомнадзор ограничил доступ к двум сайтам, оскорбляющим гимн РФ
В Госдуме предлагают ввести "первосентябрьский капитал"
Косачев предложил подумать о расширении G8 с участием Индии и Китая