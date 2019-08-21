Коллекторы довели курганскую пенсионерку до психического расстройства

В Курганской области 57-летняя жительница взяла микрозайм на лечение ног, а в итоге заработала нервный срыв и попала в больницу. Она просит не называть ее имя и фамилию, вообще ничего, что может ее выдать коллекторам. В своем доме давно не живет, скрывается, меняет номера телефонов, но ее все равно находят.

- Они мне угрожали, - оглядывается пенсионерка на дверь. - Сказали, найдут через интернет всех моих родственников, дом хотят отобрать…

Спать не может. Мысли одна мрачнее другой…; Жить, говорит, не хочется. Прочитала в "РГ" похожую на свою историю про микрозаймы и ухватилась за газету, как за соломинку: "Я утонула в долговой яме. Помогите, пожалуйста, - строчки из письма в редакцию. - Больше нет сил терпеть".

Мы договорились, что я приеду в село, где она сейчас находится. В последний момент планы изменились. Она предложила встретиться в городе где-нибудь в укромном месте. Во время разговора понимаю: кроме коллекторов моя новая знакомая очень боится, что про ее долги узнают земляки. Если увидят чужого человека, начнутся расспросы: кто да почему.

- Стыдно, - отводит глаза.

Почти тридцать лет Вера Петровна (назовем ее так) проработала дояркой. Постоянно на ферме в резиновых сапогах. Заработала кучу болячек, особенно беспокоят колени, их просто "выворачивает". Не может нормально ходить, прихрамывает. В прошлом году болезнь так обострилась, что хотели положить в больницу, да не оказалось свободных мест. Врачи выписали лекарства и предложили лечиться амбулаторно. У Веры Петровны пенсия - 9313 рублей 15 копеек. Сложно на эти деньги пройти полноценный курс и при этом не умереть с голоду. Среди родственников богатых нет, чтобы дали взаймы. Зашла в первую попавшуюся микрофинансовую организацию (МФО) и оформила кредит - 16 тысяч рублей на 15 дней. Любезная девушка разложила перед ней веером кучу листов с мелким шрифтом. Вместе с процентами (730 годовых, или 2 процента в день) ей предстояло вернуть 20 800 рублей. Подписала договор, не читая. Решила, будет подрабатывать дворником и рассчитается.

С первого раза отдать всю сумму не удалось. Кредиторы предложили выплатить сначала проценты. Согласилась, но долг не уменьшался. Взяла в другой МФО еще 13 тысяч, чтобы рассчитаться с первой. Ситуация повторилась. Последовал третий кредит, чтобы погасить второй, потом четвертый… Всего шесть микрозаймов. Павильонов по выдаче быстрых денег в городе много.

Нервный срыв у Веры Петровны случился, когда у нее вычли половину пенсии по судебному приказу, при этом никакой повестки, по ее словам, она не получала. Оказалось, в суд подала первая организация. Требует почти 30 тысяч со штрафами и пеней. А потом еще три кредитора написали исковые заявления.

- Я с больными ногами работала дворником, на всем экономила, но никакого просвета не вижу, - горюет бывшая доярка. - Теперь из пенсии каждый будет забирать половину? На что же жить?

Вера Петровна подсчитала, что ей надо выплатить около 80 тысяч рублей основного долга по всем организациям, а сколько всего с процентами, даже приблизительно сказать не может. Говорит, совсем запуталась. В последнее время только и платила проценты, а они все не кончаются. Она пыталась взять большой кредит в банке, чтобы разом закрыть все долги, но ей отказали из-за плохой кредитной истории.

Первый судебный приказ все-таки удалось отменить. Правда, после этого Вера Петровна попала в психоневрологический диспансер. Уверяет, что ее ввели в заблуждение с процентами, а теперь преследуют и пугают уголовным делом.

В Отделении по Курганской области Уральского главного управления Центрального банка РФ читательнице посоветовали не паниковать раньше времени. Если возникли сомнения, собрать все договоры и обратиться через сайт Банка России в службу потребителей. Документы проанализируют и дадут развернутый ответ.

Банк России ежеквартально рассчитывает и публикует среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа). На момент заключения договора полная стоимость не может превышать этот показатель более чем на треть.

На заметку

27 декабря 2018 года были внесены изменения в законы "О потребительском кредите (займе)" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Поправки устанавливают новое единое ограничение предельной задолженности гражданина по кредитам, взятым на срок не более года: начисленные проценты, неустойка (штрафы, пени), иные меры ответственности, а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату, не могут превышать сам долг более чем в 2,5 раза. После достижения этого предела все начисления должны быть прекращены. Например, если человек взял взаймы 10 тысяч, он отдаст не более 35 тысяч (10 тысяч - его долг, 25 тысяч - проценты, неустойка и иные платежи). С 1 июля 2019 года ограничение по начисленным процентам составило двукратную сумму займа, с 1 января 2020-го - полуторакратную. Ежедневная процентная ставка не должна превышать 1 процента.

Прежде чем брать кредит, эксперты советуют заглянуть на образовательный портал "Финкульт" (fincult.info).

Комментарий

Валентина Завгородняя, эксперт Общероссийской общественной организации "Союз защиты прав потребителей финансовых услуг":

- Подобных историй очень много. Потребители попадают в них из-за низкой финансовой грамотности. В большинстве случаев мы помогаем людям справиться с проблемой, но, к сожалению, не всегда. По ситуации, описанной в материале, трудно что-либо говорить конкретно, не изучив документы. Но, скорее всего, основной долг все-таки придется платить, если не найдутся другие варианты. А вот страховку, проценты и штрафы отменить реально. Но в любом случае нужно изучить договоры. Ваша героиня может нам позвонить по телефону или написать электронное письмо по адресу, указанном на нашем сайте. Такие услуги мы оказываем бесплатно.

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