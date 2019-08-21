Мисс Екатеринбург помогла вынужденным жить в подъезде старикам

Победительница конкурса красоты "Мисс Екатеринбург" София Никитчук арендовала квартиру для оставшихся без жилья стариков. О пенсионерах, живущих на лестничной клетке, она узнала от волонтера. Теперь у пожилой пары есть крыша над головой и надежда вернуть себе квадратные метры.

Семидесятилетние супруги две недели прожили на лестничной клетке собственного подъезда: документы на продажу жилплощади они подписали, а денег от покупателей так и не дождались.

- У нас было две комнаты в коммуналке, - рассказывает Людмила Клюс. - Нам обещали заплатить после того, как мы оформим все документы, и не заплатили.

Сначала покупатели завладели комнатой, где жил сосед Клюсов, а потом убедили пенсионеров расстаться с 35 квадратными метрами за 1,4 миллиона рублей - по екатеринбургским ценам на недвижимость в их районе это более чем скромно.

Прокуратура пыталась помочь Клюсам, но за два года судебных разбирательств так и не смогла аннулировать сделку: пенсионеры, поверив обещаниям, собственноручно расписались в получении денег. Доказать, что их ввели в заблуждение - не вышло. В итоге Клюсов выселили из квартиры.

- Идти было некуда, мы остались прямо в подъезде, - рассказывает Людмила.

На софе между этажами пара прожила около двух недель, а потом на помощь пришли волонтеры.

- Когда узнала эту историю, что-то щелкнуло внутри. Нужно было как-то помочь. Деньги собирала по друзьям и знакомым, - рассказала "РГ" екатеринбурженка Мария Пенязь. Она же обратилась за помощью к фотомодели Софии Никитчук.

Клюсам привезли продукты, сняли им на пару дней временную квартиру, купили постельное белье, одеяла, подушки и помогли переехать. Валерия Ивановича отправили в больницу на обследование - у мужчины сахарный диабет и гипертония.

- Когда я поговорила с этой парой, у меня сердце сжалось: они же как дети - наивные, беззащитные... Сейчас стараемся помочь, - говорит София Никитчук.

Фотомодель оплатила два месяца аренды квартиры для Клюсов и подключила к делу множество людей, в том числе юристов - они изучают документы и думают, как вернуть жилье пенсионерам.

В ситуации также разбираются в аппарате уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой и следственном отделе по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СКР Свердловской области - в ведомстве выясняют, совершались ли против пенсионеров противоправные действия.