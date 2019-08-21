Когда компания не может справиться с финансовыми обязательствами, она объявляет себя банкротом: активы уходят с молотка, вырученные средства распределяются между кредиторами. Если их не хватает, долги ложатся на плечи руководителей предприятия. Привлечь к субсидиарной ответственности могут всех, кто так или иначе отвечал за финансы компании: брал кредиты, совершал сделки, особенно если его решения - случайно или намеренно - ухудшили положение дел. Когда собственники бизнеса текущим руководством не занимаются, директор рискует получить в наследство от предшественников долги, в которых в общем-то не виноват. Доказать непричастность к финансовому краху бизнеса непросто, но возможно. Недавно в Екатеринбурге сразу три директора, возглавлявшие в разные годы одну компанию, избежали субсидиарной ответственности. Как это удалось, рассказал один из них.

Компания, которой руководил Андрей Бахтеев, входила в состав группы предприятий. Долги в размере 200 миллионов накопило основное юрлицо, а фирма Андрея выступала поручителем перед банком.

- До 2008 года предприятие работало нормально, занималось строительно-монтажными работами, были кредиты, но справлялись, - рассказывает Бахтеев. - Я пришел в компанию в 2014 году и сразу увидел, что состояние предбанкротное: при сокращении активов собственники почему-то не подумали уменьшить кредитный портфель, и он их в конце концов утянул на дно.

Важно доказать, что директор не выводил средства, не заключал сделки, которые ухудшали положение компании, а, наоборот, старался спасти фирму

Сначала в банкротство ушло основное юрлицо, следом - все предприятия группы. Андрей к тому времени уже покинул пост директора, а потом узнал, что ему грозит субсидиарная ответственность за тот самый долг, за который когда-то поручалась его фирма.

- Кроме меня в качестве ответчиков привлекли еще троих директоров, которые руководили компанией в разное время, - объясняет менеджер. - Нас обвиняли в том, что мы фактически не руководили, умышленно вели предприятие к банкротству. Пришлось доказывать, что это не так.

Непричастность к банкротству фирмы Андрей подтверждал документами: приказами, распоряжениями, даже письмами от партнеров, например, представил суду переписку с агентством недвижимости, через которое искал арендаторов для непрофильных активов всей группы компаний.

В итоге суд освободил от субсидиарной ответственности Бахтеева и двух его предшественников. За 200-миллионный долг перед банком будет отвечать лишь руководитель, возглавивший компанию после Андрея. Он, к слову, и не пытался оправдаться - ни разу не появился в суде и не передал документацию арбитражному управляющему, когда предприятие вступило в процедуру банкротства.

Как отмечают эксперты, в подобной ситуации может оказаться каждый топ-менеджер: любой бизнес сопряжен с риском, поэтому стоит подстраховаться заранее.

- Главный совет руководителям, особенно наемным: сохранять все копии документов, приказов, связанных с финансовой деятельностью предприятия, - рекомендует юрист Екатерина Дмитриева. - Важно доказать, что директор не выводил средства, не заключал сделки, которые ухудшали положение компании, а, наоборот, старался спасти фирму. Во время работы он, конечно, должен помнить об ответственности и не соглашаться на рискованные сделки. Если же стратегические решения принимает совет директоров, стоит сохранить копии протоколов общего собрания, приказов. Они впоследствии помогут доказать, что директор - лицо подневольное, выполняет распоряжения собственников.

- К сожалению, зачастую недобросовестные собственники бизнеса регистрируют юрлица на номинальных директоров или нанимают профессиональных управляющих, осознавая, что в дальнейшем ответственность за долги будет нести именно директор. Кроме того, сложно доказать, что операции в интернет-банке совершал не наемный руководитель, у которого по документам доступ к расчетному счету, а собственник компании, - подчеркивает глава юридического агентства, защищавшего интересы Андрея Бахтеева, Валерия Рытвина.