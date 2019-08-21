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21.08.2019 20:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Платят за навязчивость

Нарушители закона о рекламе не оспаривают штрафы
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 186(7944)
Свердловские антимонопольщики оштрафовали "Восточный экспресс банк" на 100 тысяч рублей за спам-атаки. Как пояснили в региональном управлении ФАС, финансовое учреждение нарушило ч. 1 ст. 18 ФЗ о рекламе, в соответствии с которой предлагать свои услуги по сотовому телефону можно, только если гражданин предварительно дал согласие на использование персональных данных, в том числе на получение рекламной информации. При этом обязанность доказывать, что такое согласие имеется, ложится на банк, а не на гражданина. В данном случае жителю Свердловской области звонили и навязывали какие-то продукты без его согласия, что можно рассматривать как спам-атаку. Представители банка объяснили свои действия технической ошибкой. Впрочем, оспаривать наказание они не стали и уплатили сумму полностью.

А вот компании "ДЭНИ КОЛЛ" и "ОСК" оштрафованы на гораздо большие суммы - 300 и 450 тысяч рублей соответственно - за повторные нарушения. В частности, первая - за то, что распространяла СМС-спам против воли абонента. Два штрафа по 150 тысяч рублей ею тоже оплачены без обжалования.

Обязанность доказывать, что согласие на использование персональных данных имеется, ложится на банк, а не на гражданина

- Если вы столкнулись с навязчивой рекламой, прежде всего необходимо перезвонить в банк и уточнить, откуда у них ваши персональные данные. Многие забывают, что подписывали такие согласия, когда, к примеру, отправляли заявку на кредит сразу в несколько учреждений. Деньги в итоге взяты в одном, но информация-то осталась у всех. Если вы точно никогда туда не обращались, можно подать жалобу нам. То же самое касается спам-атак от магазинов, где оформляют потребительские кредиты, - советует руководитель УФАС Дмитрий Шалабодов. - Сейчас можно рассматривать административные дела в отношении рекламораспространителя без открытия дела о нарушении законодательства о рекламе, если таковое неочевидно. Ответственность установлена ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ, штраф для юрлиц - от 100 до 500 тысяч рублей.

Челябинский арбитраж запретил недостоверную рекламу медцентра
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей

В первом полугодии 2019 года в Свердловское УФАС поступило 286 жалоб на нарушение законодательства о рекламе. По результатам рассмотрения 24 из них признаны обоснованными, возбуждены дела, к ответственности привлечены 72 должностных лица и предпринимателя. Очередной проблемой для Екатеринбурга, к примеру, стали самовольно устанавливаемые скамейки и велопарковки. Вроде дело благое, но на этих конструкциях размещается несанкционированная реклама - областное мингосимущества уже получило предписание о демонтаже.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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