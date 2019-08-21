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21.08.2019 20:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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На Среднем Урале мусорная реформа перешла в новую стадию
Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 186(7944)
Власти Свердловской области отклонили заявку компании, намеревавшейся построить мусороперерабатывающий комплекс в Сысертском районе. Этот проект, и раньше вызывавший недовольство жителей, вновь оказался в центре дискуссий после экстренной посадки аэробуса в Подмосковье. Причиной аварии стали попавшие в двигатели птицы, летавшие над несанкционированной свалкой вблизи аэропорта Жуковский. Возможное место размещения комплекса в Сысертском районе находится недалеко от аэропорта Кольцово, а значит, может создавать угрозу самолетам.

Между тем создание инфраструктуры для переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) на Среднем Урале становится вопросом первостепенной важности: действующие полигоны переполнены, эксплуатировать их можно не более пяти лет, заявил вчера министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

За восемь месяцев реформы в Свердловской области удалось отладить систему вывоза ТКО, теперь же все силы и средства сосредоточены на строительстве объектов по сортировке, переработке и утилизации мусора (от технологии его сжигания в регионе отказались). Сейчас на Среднем Урале активно изучают опыт других стран и регионов, просчитывают экономику проектов и их экологическую безопасность.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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- Есть инвестпроект, по которому "хвосты" (отходы, которые нельзя пустить на переработку. - Прим. ред.) сушат, брикетируют, упаковывают в пленку, складируют на полигоне и засыпают землей, - рассказал Николай Смирнов. - Нет запаха, нет птиц и грызунов.

В ближайшие пять-семь лет в Свердловской области планируют построить не менее 12 мусоросортировочных комплексов (МСК), рядом с каждым организуют полигон для захоронения "хвостов". Если сейчас в Свердловской области 92 полигона, то в перспективе их количество уменьшится до полутора десятков. Этого будет достаточно, ведь объем ТКО, которые нужно утилизировать, уменьшится за счет глубокой сортировки и использования полезных фракций.

Как сообщили в минЖКХ региона, работа уже вовсю идет: началось строительство мусоросортировочной линии на Алапаевском полигоне и мусороперегрузочной станции в Ирбитском узле, проходит экспертизу проект создания МСК в Красноуфимске и Первоуральске, ведутся изыскания по аналогичным объектам в Краснотурьинске и Нижнем Тагиле, в ближайшее время будет принято решение о строительстве двух комплексов - вблизи Екатеринбурга и в Байкаловско-Талицком узле.

По словам министра, российский экологический оператор предварительно одобрил выделение денег на софинансирование строительства двух мусоросортировочных комплексов - можно рассчитывать примерно на три миллиарда рублей. Инвесторы пока размышляют над предложением, просчитывая выгоду от таких вложений.

Прямая речь

Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии РФ:

- Четыре года не могла начаться эта реформа. Были определенные трудности, связанные в том числе со строительством комплексов по сортировке и переработке ТКО. Многие страны этот путь уже прошли, так что у нас есть возможность использовать наилучшие технологии переработки мусора.

Экономика ЖКХ Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область "Мусорная" реформа
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