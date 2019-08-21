От четырех до восьми лет в колонии получили члены шайки черных риелторов, орудовавших в Нижнем Тагиле. За четыре года супруги-предприниматели Боднюк и их неработающий приятель Осинний лишили единственного жилья 12 тагильчан. Среди потерпевших и бывшие детдомовцы.

Словосочетание "семейный бизнес" мало подходит к тому, чем занимались "индивидуальные предприниматели". Мошенники размещали в СМИ объявления: предлагали выгодные денежные займы. Правда, под залог недвижимости. Получив доступ к документам, нагло обманывали людей.

- Вместо договоров займа аферисты оформляли договоры купли-продажи жилых помещений потерпевших. Таким образом, приобретали права собственности за суммы значительно ниже их фактической стоимости, - рассказала консультант Ленинского райсуда Нижнего Тагила Наталья Зотина.

Вместо договоров займа аферисты оформляли договоры купли-продажи жилья

Например, убедив одного из клиентов в том, что заключают с ним договор займа на 100 тысяч рублей, мошенники оформили на себя право собственности на его жилье. Квартиру продали, а вырученные 930 тысяч поделили на троих. Как установил суд, с 2012-го по 2016 год преступники выселили из квартир 12 одиноких тагильчан. Общая выручка - более 15 миллионов рублей.

Приговор мошенникам уже вынесен. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Правда, не все сразу: суд отсрочил исполнение наказания женщине до момента, когда ее ребенку исполнится 14 лет. Мужчин взяли под стражу в зале суда.

Однако вернут ли деньги жертвам криминальной тройки, неизвестно. Суд постановил взыскать средства с осужденных, но приговор в законную силу еще не вступил (формально он может быть обжалован). Если дело дойдет до ареста имущества, подключатся судебные приставы. Но не факт, что выручки от реализации имущества будет достаточно, чтобы полностью компенсировать ущерб.

- Иски по уголовным делам - это надолго. В колонии заключенные не всегда работают, да и получают мало, - прокомментировали в суде.