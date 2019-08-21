На Урале рабочий оказался заблокирован в шахте после обрушения породы

В шахте "Ново-Кальинская" в Свердловской области произошло локальное подземное землетрясение. Травму получил один человек, к которому обрушение отрезало доступ.

Обрушение породы произошло из-за горного удара на глубине 1240 метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

- Разбор завалов производится силами работников шахты и горноспасателей, на ликвидации последствий обрушения работает 23 человека, - говорится в информации спасателей.

Данные об инциденте на предприятии подтвердили.

- Сегодня на шахте "Ново-Кальинская", по предварительным данным, в результате горного удара при производстве горных работ травмирован сотрудник предприятия. Шахта продолжает работу в штатном режиме, - рассказал "РГ" официальный представитель североуральского бокситового рудника по связям с общественностью в УрФО Роман Лукичев.

Он добавил, что на предприятии создана комиссия для выяснения обстоятельств случившегося.