На Урале муниципалитеты начали активную борьбу с борщевиком. Официально признанный опасным сорняк стал настоящим бедствием для Центральной России и постепенно продвигается все дальше на восток. Однако, как выяснил корреспондент "РГ", масштабного наступления на ядовитое растение в нашем регионе не планируется.

Борща не сваришь

Рассказы ученых о нашествии борщевика Сосновского - как трейлеры фильмов о вторжении инопланетян-агрессоров. По некоторым данным, только в европейской части России трехметровые ядовитые растения захватили более миллиона гектаров и двинулись дальше. В Свердловской области, по данным министерства АПК и продовольствия, борщевик уже занял 144,1 гектара.

- Проблема обостряется, у нас борщевик дошел до Нижнего Тагила. Активно осваивает берега рек, занимает поврежденные земли, где нарушена естественная растительность. Прогнозы пессимистичные. Все известные методы борьбы могут только приостановить скорость его распространения, но не избавят от опасности, - считает замдиректора Института экологии растений и животных УрО РАН Денис Веселкин.

В послевоенные годы борщевик стали было выращивать на корм скоту. Агрономы считали его весьма перспективной культурой - никакого ухода не требует, а урожайность зеленой массы выше, чем у кукурузы.

- Однако выяснилось, что включение борщевика в рацион животных отрицательно сказывается на приплоде, а молоко у коров горчит. И от его выращивания отказались. Но к этому моменту он уже распространился далеко за пределы экспериментальных делянок, - рассказал "РГ" завкафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ Михаил Карпухин.

По словам ученых, зеленый "суперзлодей" необычайно живуч и плодовит. Один цветок способен дать 18 тысяч семян, которые сохраняют всхожесть до 8 лет. Говорят, он буквально выживает другие растения. У борщевика нет естественных врагов, он с легкостью переносит мороз и засуху. И при этом очень опасен - ядовитый сок вызывает сильные ожоги, а пыльца - мощный аллерген.

Распространение борщевика наносит и экономический ущерб - снижает кадастровую стоимость земли. Плюс потери от гибели традиционных агрокультур, затраты на химобработку полей, расходы на лечение людей и животных…

Трансграничная проблема

На сайтах многих муниципалитетов региона появились методички свердловского филиала "Россельхозцентра", где описаны меры борьбы с ядовитым сорняком: скашивание растений, перепашка почвы, опрыскивание гербицидами. По словам врио руководителя центра Юлии Бачининой, это только рекомендации, но на местах их поняли буквально.

Например, в июле в бой с борщевиком, затянувшим берега реки в окрестностях Режа, вступили жители деревни Голендухино. Несколько десятков человек очистили территорию площадью 16 тысяч квадратных метров.

В Березовском же разработали целую программу борьбы с "гигантским укропом". Жителей просят выявлять не только очаги, но и единичные растения - информацию принимают даже через соцсети. На днях завершилось первое сражение.

Срезка борщевика кусторезом стоит 8 рублей за квадратный метр, один укол гербицида в стебель - 50 рублей... Цены жгутся не хуже самого сорняка

- Ждали денег от области, но власти региона пообещали помочь лишь в будущем году. Обошлись своими средствами. МКУ "Благоустройство и ЖКХ" заключило контракт с предприятием "Дезслужба" на 150 тысяч рублей. Сначала срезали соцветия, а затем обрабатывали зеленые массивы гербицидами. Успели очистить до появления черных созревших семян 11,5 гектара. Общий объем заражения сорняком у нас около 40 гектаров. Но хотя бы обработали землю возле многоквартирных домов: раньше дети нередко попадали с ожогами в больницу, - сообщил "РГ" начальник МКУ "Благоустройство и ЖКХ" Игорь Ненашев.

Однако единичные вылазки мало чем помогут. Чтобы полностью избавить область от сорняка, нужна комплексная программа, уверен Михаил Карпухин, при этом рекомендации для каждой территории должны быть индивидуальными. Проводить обработку нужно одновременно во всех муниципалитетах. Тогда через 3-5 лет о "зеленом террористе" можно будет забыть.

Правда, с одним условием - если то же самое сделают и в соседних регионах.

- Проблема трансграничная. Семена в основном попадают извне. Если на вашем поле нет сорняков, а вокруг есть, ваши усилия бесполезны. Конечно, методы борьбы существуют . Но они лишь приостановят распространение опасности, а не избавят от нее, - подчеркивает Денис Веселкин.

Штрафы по прейскуранту

Многочисленные сообщения о стремительном распространении борщевика (уверяют, что он ежегодно на 10 процентов увеличивает завоеванную территорию) заставляют власти регионов всерьез заниматься решением этой проблемы. Например, в прошлом году Московская область, где размах бедствия намного шире, чем на Урале (там заражено 32 тысячи гектаров), законодательно установила ответственность владельца участка за "непроведение мероприятий по удалению борщевика Сосновского". Граждан, которые "разводят" борщевик, накажут штрафом от 2 до 5 тысяч рублей, должностные лица заплатят от 20 до 50 тысяч, юрлица - от 150 тысяч до миллиона.

Как только было оштрафовано первое юрлицо (в ноябре 2018-го на 400 тысяч рублей), тут же возникли фирмы, специализирующиеся на ликвидации ядовитых зарослей. Установили расценки - и работа пошла, рыночный механизм заработал. Например, в прайсе одной из таких компаний прописан каждый вид работ: срезка кусторезом - 8 рублей за квадратный метр, один укол гербицида в стебель - 50 рублей, корчевка вручную - 100 рублей за корешок, замена грунта - полторы тысячи рублей за кубометр. Цены жгутся не хуже самого сорняка.

Обработка госвладений финансируется из бюджета, прочие собственники участков оплачивают ее из своего кармана. Интересно, что "закон о борщевике" предусматривает не только штрафы, но и субсидии собственникам в размере 18 тысяч рублей на гектар. Правда, работает ли эта часть на практике, пока неизвестно.

Ситуация выглядит тупиковой: бороться бесполезно и оставить все как есть нельзя. Что же делать? По мнению экспертов, стоит обратить внимание на главную причину проблемы - заброшенные сельхозземли. Говорят, где земля в активном обороте, борщевика не видно.

Власти Свердловской области считают, что напоминать собственнику или арендатору земли об ответственности за борьбу с сорняком - задача Россельхознадзора. Других мер в законодательстве не предусмотрено. Аналогичной подмосковной региональной программы на Среднем Урале нет, и пока ее разработка не планируется. Как сообщили в областном минагропроме, в бюджете 2019 года средств на эти цели не выделено. "Учитывая незначительный объем земель, пораженных борщевиком Сосновского в Свердловской области, министерство считает достаточным в текущее время ограничиться осуществлением земельного контроля уполномоченными органами. Однако, принимая во внимание скорость распространения данного сорного растения в других субъектах, необходимо продолжить мониторинг и не допустить дальнейшее распространение борщевика на территории области", - говорится в официальном ответе ведомства на запрос "РГ".

Действительно, по официальным данным, площадь земель сельхозназначения, где замечен опасный сорняк, на Среднем Урале невелика - 31,8 гектара, или 0,0003 процента всех сельскохозяйственных земель. Для сравнения: в Москве - 0,59 процента. Однако жители региона, судя по всему, обеспокоены нашествием гигантских зонтиков гораздо сильнее властей и по мере сил с ним борются. В то же время бесконтрольное применение частниками гербицидов, по мнению ученых, тоже небезопасно: от ядов могут пострадать пчелы, животные и даже люди.

По словам экспертов, важно учесть все факторы риска и не пропустить ни одного очага борщевика. Ведь он не разбирает, на чьей земле растет - частной, муниципальной, региональной. Сорняк охотно "колосится" и там, где у местных и региональных властей нет полномочий - например, вдоль федеральных автотрасс и железной дороги. А значит, справиться с ним поможет только комплексная федеральная программа.

Тем временем

Ученые активно ищут биологическое противоядие против неуязвимого сорняка. Говорят, в Москве уже изучают некое насекомое, способное стать живым оружием против ядовитых зонтов.