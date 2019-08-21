В эту субботу в Челябинске чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев будет защищать титул от нападок более молодого британца Энтони Ярда.

Накануне Ковалев вместе со своим тренером Джеймсом Макгиртом прилетел в Челябинск после того, как завершил подготовку к предстоящему поединку. Чемпион сразу же поделился своими впечатлениями после возвращения в родной город.

- Перед прилетом в Челябинск не было никакого волнения, сильно соскучился по друзьям, родственникам, родным. Специально не стал им говорить, когда прилечу, чтобы избежать лишних нервов. И сейчас хочу всех попросить не звонить и не писать мне перед боем, это будет сильно отвлекать, - сказал Ковалев журналистам.

Серьезный настрой российского боксера, в карьере которого уже 33 победы (из них 28 - нокаутом) в 37 боях, легко объяснить. Чемпиону уже 36 лет, его сопернику - 28. Ярд уже успел сделать ряд громких заявлений британским СМИ. Энтони признался, что не очень верит в объективное судейство предстоящего поединка, поэтому он планирует выиграть досрочно. Более того, он уже пообещал Ковалеву, что тот непременно будет нокаутирован. И никаких других вариантов завершения боя дерзкий британец не признает. Помимо этого Ярд не гнушается написать своему противнику какую-нибудь гадость в соцсетях.

Ковалев спокойно относится к поведению британца. "Будем его перевоспитывать. В силу своего опыта мне это знакомо, было много таких. Они все себя вызывающе ведут. Будем ставить выскочку на место. Много пишет неприятных вещей. Я не обращаю внимания, это его дело и право, но за слова придется заплатить. Себя же Ярд называет львом, но он не лев, а львенок", - заявил Ковалев.

Поединок Ярд - Ковалев состоится 24 августа на ледовой арене "Трактор" в Челябинске в рамках грандиозного боксерского шоу.

Тем временем известный промоутер Боб Арум уже заявил, что в случае победы россиянина ждет объединительный бой с победителем поединка - между чемпионом IBF россиянином Артуром Бетербиевым и обладателем пояса WBC Александром Гвоздиком из Украины. Хочется верить, что оба российских боксера добьются побед, а после этого в личной встрече решат судьбу сразу трех чемпионских поясов.