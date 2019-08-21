Новости

В Краснодаре произошла массовая перестрелка 09:39
На поиски пропавших в Югре мальчиков вылетел вертолет 09:30
Исследования показали, от чего зависит успех лечения псориаза 09:30
Президенты США и Румынии выступили против "Северного потока-2" 09:26
Три человека погибли при пожаре под Красноярском 09:25
В Екатеринбурге у пассажирки самолета изъяли японский меч 09:23
Актер Тим Рот удостоился "Почетного сердца Сараево" 09:23
В Сибири произошло несколько землетрясений 09:22
В Госдуме предлагают ввести "первосентябрьский капитал" 09:16
Малкин поддержал Нурмагомедова перед боем с Порье 09:12
Рублев вышел в третий круг турнира в Уинстон-Сейлеме 09:10
Амурчане во время наводнения бросили свою беспомощную мать 08:51
США будут применять в космосе ядерные системы 08:51
Жара усилится сегодня в столице 08:36
Найдено тело погибшего на Каспии пилота МиГ-29 ВВС Азербайджана 08:36
Трамп допустил снижение налогов 08:33
Бывший футболист сборной РФ Сычев заявил о желании возобновить карьеру 08:27
Число жертв аварии в Якутии возросло до шести 08:19
Росстат подсчитал траты россиян алкоголь и табак 08:16
В Приамурье восстановили больше 250 км дорог после паводка 08:15
Перевозчики: Подъем Амура не помешает транспортировке косаток 08:08
Ари и Мартынович не помогут "Краснодару" в Греции 07:46
Теннисист дисквалифицирован на восемь лет за договорные матчи 07:36
В Доминикане обезврежена крупнейшая в регионе сеть наркотрафика 07:31
Ученые рассказали о простом способе продлить жизнь 07:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
21.08.2019 08:25
Проект: В регионах

Магистральный подход

На север - на скоростной "Ласточке" , а за грибами - на электричке
Российская газета - Неделя - Урал № 185(7943)
На вопросы о работе железнодорожного транспорта в эфире радио "Эхо Москвы" в Екатеринбурге отвечают эксперты Свердловской железной дороги. Читайте текстовую версию программы на страницах "РГ".
Фото: Кирилл Широков Ласточка до Серова курсирует два раза в неделю, расписание составлено с учетом пожеланий пассажиров. Фото: Кирилл Широков
Ласточка до Серова курсирует два раза в неделю, расписание составлено с учетом пожеланий пассажиров. Фото: Кирилл Широков

Полетели в Серов

Между Екатеринбургом и Серовом с 11 августа на регулярной основе начали курсировать скоростные "Ласточки". Первый раз инновационный электропоезд с пассажирами побывал на севере области в канун 2019 года. Пробный рейс тогда показал, что маршрут может быть востребован, - и вот он уже появился в постоянном расписании СвЖД. В пресс-службе Свердловской магистрали журналистам рассказали подробности об организации новых пригородных маршрутов.

"РЖД" планомерно работает над повышением конкурентоспособности железнодорожных перевозок и старается предложить пользователям качественную услугу. Изначально (3,5 года назад) "Ласточки" вышли на замену экспрессам от Екатеринбурга до Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. Чуть позже полетели в Кузино, Кушву, Талицу и Шалю, освоились в Пермском крае. География курсирования современных комфортабельных поездов планомерно расширяется. И люди за это, что называется, голосуют рублем.

На тех направлениях, где ходят инновационные электрички, пассажиропоток постоянно растет. Так, в первом полугодии по Свердловской области рост составил 26 процентов. Граждан привлекает не только комфорт, но и разумные цены, удобное расписание и сокращение времени в пути.

Серов с уральской столицей до недавнего времени связывал в основном автобус. Учитывая немалое расстояние, не очень удобно. Теперь скоростные электрички Екатеринбург - Серов курсируют два раза в неделю по пятницам и воскресеньям (отправление в 17.25). Обратно - по субботам и понедельникам (отправление из Серова в 03.15, прибытие в Екатеринбург в 09.25).

Расписание составлено с учетом пожеланий пассажиров. Пре-дусмотрены остановки на станциях о.п. ВИЗ, Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, Смычка, Баранчинская, Гороблагодатская, Кушва, Верхняя, Выя, Верхотурье, Ляля и Лобва. Так что удобное транспортное сообщение с областным центром получили не только серовчане.

Стоимость проезда от Екатеринбурга до Серова по полному тарифу составляет 528 рублей (гораздо дешевле автобуса), для школьников и студентов - 264 рубля. Действуют все виды льгот. Билеты - в кассах, на сайте АО "СПК" и в мобильном приложении "Пригород".

"Маршрутами вдохновения": грибной этап

Лисички… подберезовики…белые… маслята… Даже тот, кто не особо любит есть грибы, в августе с удовольствием отправляется их собирать. А уж ближе к сентябрю, когда начинаются грузди, рыжики и опята, грибные фотографии заполоняют все соцсети. Сообщество "Про ЖД. Все самое интересное" не осталось в стороне от грибной эйфории: в Facebook, ВКонтакте и Instagram объявляется новый - грибной - этап фотоконкурса "Маршрутами вдохновения". Партнерами проекта выступают Свердловская железная дорога и Свердловская пригородная компания. Коллеги из пресс-службы магистрали рассказали о правилах.

Итак, что нужно делать? Конечно же, выдавать грибные места. Но! Не всем, по-хитрому и за хорошие призы. Порядок такой. Совершите выезд на тихую охоту, сделайте красивые фото (а еще лучше - небольшой фоторепортаж). Обязательное условие - чтобы хотя бы часть маршрута можно было проехать на электричке. Ведь опытные грибники знают, что к самым урожайным местам ведут… тропинки от железнодорожных станций.

Следующий шаг - снятые кадры нужно разместить в Facebook, ВКонтакте или Instagram в сообществе "Про ЖД. Все самое интересное". Можно в комментариях к конкурсу, можно - в своей хронике с хэштегом #ПроЖДконкурс. В описании снимка укажите, как до грибного места можно добраться по железной дороге (откуда и до какой станции ехать). Например, станция Исеть, электропоезд Екатеринбург - Нижний Тагил.  А потом участвуйте в обсуждении интересных фото, помогайте выбирать победителей!

Что можно фотографировать? Грибы,  пейзажи, счастливых грибников - полет фантазии неограничен. Требуется только знать маршрут пригородного поезда, который нужен, чтобы добраться до представленных в кадре находок. Грибной этап конкурса продлится до 15 октября. Основной конкурс "Маршрутами вдохновения" (с достопримечательностями) тоже продолжается. Авторов лучших фото награждают ежемесячно. Так что вступайте в сообщество "Про ЖД. Все самое интересное", делитесь находками, маршрутами и вдохновением!

На заметку

Каждый четверг в 16.45 и в субботу в 12.55 слушайте на радио "Эхо Москвы" в Екатеринбурге 91.4 FM программу о железнодорожном транспорте "Магистральный подход".

Реклама 12+

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме предлагают ввести "первосентябрьский капитал"
CNN: Трамп и Макрон договорились позвать Россию на встречу G7
РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США
Песков рассказал об итогах встречи Путина и Макрона
Лавров: Россия и Турция в постоянном контакте по ситуации в Идлибе