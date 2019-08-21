На вопросы о работе железнодорожного транспорта в эфире радио "Эхо Москвы" в Екатеринбурге отвечают эксперты Свердловской железной дороги. Читайте текстовую версию программы на страницах "РГ".

Полетели в Серов

Между Екатеринбургом и Серовом с 11 августа на регулярной основе начали курсировать скоростные "Ласточки". Первый раз инновационный электропоезд с пассажирами побывал на севере области в канун 2019 года. Пробный рейс тогда показал, что маршрут может быть востребован, - и вот он уже появился в постоянном расписании СвЖД. В пресс-службе Свердловской магистрали журналистам рассказали подробности об организации новых пригородных маршрутов.

"РЖД" планомерно работает над повышением конкурентоспособности железнодорожных перевозок и старается предложить пользователям качественную услугу. Изначально (3,5 года назад) "Ласточки" вышли на замену экспрессам от Екатеринбурга до Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. Чуть позже полетели в Кузино, Кушву, Талицу и Шалю, освоились в Пермском крае. География курсирования современных комфортабельных поездов планомерно расширяется. И люди за это, что называется, голосуют рублем.

На тех направлениях, где ходят инновационные электрички, пассажиропоток постоянно растет. Так, в первом полугодии по Свердловской области рост составил 26 процентов. Граждан привлекает не только комфорт, но и разумные цены, удобное расписание и сокращение времени в пути.

Серов с уральской столицей до недавнего времени связывал в основном автобус. Учитывая немалое расстояние, не очень удобно. Теперь скоростные электрички Екатеринбург - Серов курсируют два раза в неделю по пятницам и воскресеньям (отправление в 17.25). Обратно - по субботам и понедельникам (отправление из Серова в 03.15, прибытие в Екатеринбург в 09.25).

Расписание составлено с учетом пожеланий пассажиров. Пре-дусмотрены остановки на станциях о.п. ВИЗ, Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, Смычка, Баранчинская, Гороблагодатская, Кушва, Верхняя, Выя, Верхотурье, Ляля и Лобва. Так что удобное транспортное сообщение с областным центром получили не только серовчане.

Стоимость проезда от Екатеринбурга до Серова по полному тарифу составляет 528 рублей (гораздо дешевле автобуса), для школьников и студентов - 264 рубля. Действуют все виды льгот. Билеты - в кассах, на сайте АО "СПК" и в мобильном приложении "Пригород".

"Маршрутами вдохновения": грибной этап

Лисички… подберезовики…белые… маслята… Даже тот, кто не особо любит есть грибы, в августе с удовольствием отправляется их собирать. А уж ближе к сентябрю, когда начинаются грузди, рыжики и опята, грибные фотографии заполоняют все соцсети. Сообщество "Про ЖД. Все самое интересное" не осталось в стороне от грибной эйфории: в Facebook, ВКонтакте и Instagram объявляется новый - грибной - этап фотоконкурса "Маршрутами вдохновения". Партнерами проекта выступают Свердловская железная дорога и Свердловская пригородная компания. Коллеги из пресс-службы магистрали рассказали о правилах.

Итак, что нужно делать? Конечно же, выдавать грибные места. Но! Не всем, по-хитрому и за хорошие призы. Порядок такой. Совершите выезд на тихую охоту, сделайте красивые фото (а еще лучше - небольшой фоторепортаж). Обязательное условие - чтобы хотя бы часть маршрута можно было проехать на электричке. Ведь опытные грибники знают, что к самым урожайным местам ведут… тропинки от железнодорожных станций.

Следующий шаг - снятые кадры нужно разместить в Facebook, ВКонтакте или Instagram в сообществе "Про ЖД. Все самое интересное". Можно в комментариях к конкурсу, можно - в своей хронике с хэштегом #ПроЖДконкурс. В описании снимка укажите, как до грибного места можно добраться по железной дороге (откуда и до какой станции ехать). Например, станция Исеть, электропоезд Екатеринбург - Нижний Тагил. А потом участвуйте в обсуждении интересных фото, помогайте выбирать победителей!

Что можно фотографировать? Грибы, пейзажи, счастливых грибников - полет фантазии неограничен. Требуется только знать маршрут пригородного поезда, который нужен, чтобы добраться до представленных в кадре находок. Грибной этап конкурса продлится до 15 октября. Основной конкурс "Маршрутами вдохновения" (с достопримечательностями) тоже продолжается. Авторов лучших фото награждают ежемесячно. Так что вступайте в сообщество "Про ЖД. Все самое интересное", делитесь находками, маршрутами и вдохновением!

На заметку

Каждый четверг в 16.45 и в субботу в 12.55 слушайте на радио "Эхо Москвы" в Екатеринбурге 91.4 FM программу о железнодорожном транспорте "Магистральный подход".

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