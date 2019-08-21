Каждый год в Свердловской области прибавляется 15 тысяч детей. Демографический бум переживают не только Екатеринбург, но и Верхняя Пышма, Березовский, Ревда, Среднеуральск. Десять лет борьбы с дефицитом детских садов вроде бы увенчались успехом: большинство малышей старше трех лет уже обеспечено местами. Зато назрела другая проблема - "резиновые" школы.

Не хватает 40 миллиардов

И это далеко не метафора для районов комплексной застройки. Резкий разрыв между объемами ввода жилья и соцобъектов практически привел к коллапсу. К примеру, в школе № 181 Екатеринбурга при проектной мощности 800 мест учатся 1600 детей, вместо 160 первоклассников набрали 600. В целом в этом году в 41-м учебном заведении города количество желающих отдать ребенка в первый класс превысило количество мест.

Причем кривая спроса распределяется неравномерно между микрорайонами, не только между старыми и новыми, но и между новостройками. Так, Юг Центра уже практически не имеет свободной земли, поэтому там не ждут демографического взрыва. А вот Академический растет как на дрожжах: к 2035 году количество школьников здесь увеличится в 2,5 раза: с девяти до 26 тысяч.

Сегодня в Екатеринбурге возводится и реконструируется 5-6 учебных заведений. Беспрецедентно, уверяют чиновники: раньше сдавали по 2-3 школы в год. Но, чтобы полностью решить проблему дефицита и всех ребят перевести в первую смену, необходимо к 2035 году создать дополнительно 134 тысячи мест. В ближайшей перспективе собираются построить 22 школы на 18 тысяч мест, учреждения еще на 10 тысяч мест проектируются. Планы до 2025-го, по словам мэра Александра Высокинского, сверстаны исходя из возможностей местного бюджета. Чтобы строить больше и быстрее, не хватает 30-40 миллиардов рублей, нужно привлекать средства областной или федеральной казны.

Именно по такой схеме, к примеру, реконструировали школу № 1 на Верх-Исетском бульваре. При общей стоимости объекта 740,8 миллиона рублей 630 миллионов выделил регион. Строго говоря, здание не восстанавливали, а просто снесли и построили с нуля.

Прежнее, рассчитанное всего на 400 человек, работало с 1938 года. Новое на 1,2 тысячи учеников создали с применением информационного моделирования: в 3D-модели "прорисовали" все детали, от каркаса до коммуникаций.

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов, выступая на открытии школы, довольно радужно очертил будущее. По его мнению, благодаря федеральной, областной поддержке и государственно-частному партнерству (ГЧП) Средний Урал сможет выполнить целевые показатели нацпроекта "Образование". Речь о том, что до 2022 года в регионе должны построить и реконструировать 24 школы. Стоит это 5,6 миллиарда рублей, из них миллиард даст федеральный бюджет, 3,4 - регион.

Шефство в нагрузку

Вот только, как показывает практика, с ГЧП в этой сфере пока загвоздка. Власти уже не первый год зовут бизнес на подмогу, но компании предпочитают брать на подряд муниципальные заказы, а не вкладывать собственные деньги в строительство школ.

- Примеры ГЧП пока единичные: не устраивают условия. Во-первых, на начальном этапе нужно вложить свои деньги, а возврат инвестиций произойдет в течение 8-9 лет, это слишком долго, оптимально - лет пять. Гигантам такие заказы кажутся мелкими, а среднему бизнесу невыгодно. Во-вторых, застройщик должен взять шефство над школой и вести там учебные часы, мастер-классы. Обременения, не связанные с профессиональной деятельностью, надо убирать из контракта, - комментирует ситуацию Денис Снетков, представитель Уральского объединения строителей.

Впрочем, в Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) нас заверили, что пилотные проекты в этой сфере в регионе все-таки реализуются.

- Мы детально проработали механизмы сотрудничества и в рамках ФЗ-115 о концессиях, и в рамках ФЗ-224 о ГЧП. С технической, юридической и финансовой точек зрения последний выглядит более приемлемым как для инвестора, так и для публичной стороны. Главное требование к бизнесу - строительство "под ключ", а все виды образовательных услуг берет на себя муниципалитет, тогда как концессия подразумевает, что инвестор оказывает образовательные услуги хотя бы частично: допобразование, секции, кружки, - рассказала "РГ" Ирина Нечипор, руководитель пресс-службы КРСУ.

Сейчас корпорация формирует механизмы бюджетной компенсации 80 процентов капитальных затрат инвестора, остальное он должен вложить сам. Заключены соглашения о сотрудничестве с двумя банками, а также о подготовке проектов ГЧП с одним из крупнейших застройщиков Екатеринбурга.

Глава этой компании Валерий Ананьев на недавней пресс-конференции заявил, что подрядчики не менее чиновников озабочены проблемой дефицита школ. Выход он видит в попадании в федеральные программы: это позволит 90 процентов средств привлечь из федеральной казны и 10 - из областной. Путь непростой, бюрократический, но именно так строят соцобъекты в екатеринбургских микрорайонах Академический и Солнечный.

На начальном этапе нужно вложить свои деньги, а возврат инвестиций в течение 8-9 лет - это слишком долго

Вместе с тем девелоперы осознают, что школ сегодня нужно больше, чем может оплатить бюджет, а наличие социальной инфраструктуры рядом с жильем поднимает его рыночную цену. Так что все опять упирается в поиск оптимальной формы ГЧП.

Фактически местные власти загнаны в угол: с одной стороны, они должны нарастить объемы ввода доступного жилья в 1,5 раза к 2024 году - такую задачу поставил Минстрой РФ. С другой стороны, даже крупные города не в состоянии вовремя обеспечить растущие жилые кварталы школами, детсадами, больницами и дорогами. Искать решение проблемы в Свердловской области поручено двум правительственным рабочим группам. Первая займется непосредственно вопросами возведения объектов, в зоне ответственности второй - финансово-экономическая сторона. Поставлена задача сделать экономику школьного строительства эффективной.

Югорский эксперимент

Между тем пока свердловчане обсуждают, чем привлечь бизнес, их соседи по УрФО уже приступили к реализации таких проектов. В феврале 2018 года на инвестфоруме в Сочи правительство Югры и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве. В августе 2018-го утвердили типовую форму концессионного договора. На сегодня их уже восемь: инвесторы возводят школы в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Сургутском районе, Сургуте и Нягани.

Как пояснили "РГ" в Уральском банке Сбербанка, разработка коробочного решения для учреждений образования велась параллельно с разработкой типовых решений для ЖКХ. Основное отличие между ними - в платежном механизме. В ЖКХ инвестиции возвращаются за счет тарифов, установленных регулирующим органом. В образовании - за счет ежеквартальных выплат концедента (муниципалитета) на стадии эксплуатации. Причем деньги концессионер получит только после документального подтверждения трат. Полная оплата происходит через восемь лет.

Типовое решение позволяет городам экономить на подготовке документов, а также уменьшает риски возникновения строительного брака: инвестор заинтересован в качестве объекта, ведь именно на него возлагается последующая эксплуатация.

В Нягани возведение концессионной школы на 1125 мест начнется уже в этом году.

- Это эксперимент, и мы уверены, что удачный, - считает Эдуард Греков, гендиректор компании "Социальная инфраструктура".

В Сургуте инвестором выступил "Инвестстройцентр". Через три года он должен сдать учебное заведение на 550 мест в микрорайоне № 39. После этого еще пять лет будет осуществлять техническую эксплуатацию здания, а права собственности перейдут городу.

Чтобы к 2025 году перевести на "односменку" всех югорских школьников, необходимо создать более 84 тысяч учебных мест. При этом 68 школ планируется построить с привлечением частного капитала, 50 из них - по концессии.

Как пояснили в департаменте образования и молодежной политики Югры, стороной сделки является не правительство ХМАО, а муниципалитеты. Округ же предоставляет им субсидии на исполнение обязательств. Под обязательствами концедента понимается: выплата капитального гранта (возмещение части расходов на проектирование, строительство и оснащение здания), компенсация процентов по договорам инвестора с банками, инвестплатеж (возмещение концессионеру его собственных или привлеченных инвестиций), операционный платеж (возмещение затрат на техобслуживание объекта). Заключаемые договоры действительно предусматривают оказание концессионером платных услуг по дополнительным образовательным программам, а также осуществление иной связанной с обучением детей или взрослых деятельности. Очевидно, югорский бизнес это не пугает, в отличие от свердловского.