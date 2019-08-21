Тюменские ученые придумали способ добычи нефти из умирающего пласта

Тюменские ученые предложили инновационный способ добычи черного золота из месторождений, которые считались полностью опустошенными. Свои наработки они опубликовали в научном издании Journal of Physics: Conference Series.

В ТюмГУ обнаружили: суспензия наночастиц плоского графита проявляет свойства вытесняющей жидкости на границе раздела "нефть-вода".

Не секрет, что большинство месторождений сегодня находятся на грани истощения. Чтобы добыть из них остаточную нефть, физико-химические методы сочетают с микроэмульсионным затоплением - на данном этапе это самый эффективный способ вытеснения черного золота за счет своей тяжести и вязкости.

"Микроэмульсия тяжелее нефти, не смешивается с ней и при затоплении выталкивает ее на поверхность, однако является чувствительной к агрессивным реальным условиям (температуре, например) и теряет свои идеальные лабораторные свойства", - пояснили в пресс-службе вуза.

По словам сотрудника кафедры прикладной и технической физики Юрия Пахарукова, решить эту задачу можно за счет создания на границе "нефть-вода" переходной зоны с низким поверхностным натяжением. Для этого была выбрана водная суспензия на основе плоских наночастиц графена.

"Микроскопическое исследование этого углеродного материала показало присутствие идеальных кристаллов различной толщины. Добавление суспензии к масляной фазе уменьшило начальную вязкость на 0,7 процента, что привело к увеличению стабильности", - говорит ученый.

Таким образом, технология с использованием "графеновой" суспензии позволит вытеснить оставшуюся нефть из умирающего пласта.