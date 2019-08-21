В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены

Депутат Локомотивного городского округа подозревается в совершении убийства.

Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении члена собрания депутатов Локомотивного городского округа по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Трагедия разыгралась в ночь с 20 на 21 августа. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в одном из домов поселка Локомотивный произошла бытовая ссора подозреваемого с супругой. В результате мужчина произвел два выстрела из охотничьего ружья, ставшие смертельными. Такова версия следствия.

Стрелявший задержан. Ведется расследование. Следователи проводят опрос свидетелей и другие действия для сбора и закрепления доказательной базы. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании меры пресечения.