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21.08.2019 19:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Лучше бы теплые

В столице Урала появились "умные" остановки
Текст: Татьяна Казанцева (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 186(7944)
В центре города обустроили несколько "интеллектуальных" остановок. Как сообщили в пресс-службе мэрии, их будут тестировать в течение месяца, после чего лучший вариант поставят на поток. Корреспондент "РГ" оценил "уровень IQ" малых архитектурных форм.

В планах мэрии - переоборудовать около 50 таких сооружений. Заказали два новых варианта - тюменского производства и местного, екатеринбургского. Стоимость одного образца - от 500 тысяч до миллиона рублей, но тестовые экземпляры достались даром. По словам главы города Александра Высокинского, выбрать лучший вариант власти намерены вместе с горожанами.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Надо понять, что лучше - комплексы со встроенными мультимедийными панелями или "остановки отдельно - электроника отдельно". Либо будем ставить простенькие панели, отображающие движение транспорта, либо целые мультимедийные блоки с Wi-Fi. Но для этого нужно подумать, какими полезными сервисами мы еще сможем их дополнить, - заявил мэр.

Появление у Главпочтамта павильонов с интерактивными панелями, показывающими движение автобусов, с зарядкой для телефонов, кнопкой экстренной связи и видеокамерами екатеринбуржцы восприняли позитивно. Правда, для многолюдной толпы пассажиров сооружение маловато.

- Сидеть удобно, но мало что видно из-за боковой стенки, - пожаловалась немолодая женщина.

Главное, чего ждут от остановки пассажиры, - чтобы она закрывала от ветра и не мешала обзору

Павильон похож на уже существующие в городе остановки (в виде буквы "П" со стеклянными стенами). Но, увы, здесь обзор полностью перекрывает широкая боковая панель. Будь она прозрачной - другое дело, но всю ее поверхность занимает герб Екатеринбурга. Чтобы увидеть номер подъезжающего автобуса, приходится вскакивать и выглядывать.

Конечно, узнать время прибытия своего транспорта можно на специальном табло, где указаны маршрут, направление и минуты до посадки. Вот только в двузначных номерах маршрутов отображались почему-то лишь последние цифры, а на следующий день электронная доска была еще более лаконичной: "Нет сигнала", - сообщало табло пассажирам. Проверить работу бесплатной зарядки для гаджетов тоже не удалось: кабель здесь не предусмотрен.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Остановка на противоположной стороне проспекта Ленина тоже модернизирована, но это уже другой вариант - без боковых стенок. Простые плоские стеклянные панели и "жердочки" для сидения. Между ними - мультимедийная прямоугольная панель, своего рода "гигантский смартфон", но выглядит несколько комично - к нему приделана телефонная трубка на проводе. Якобы можно позвонить бесплатно, но, сколько мы ни снимали трубку и ни касались темной панели, она не ожила.

- Остановки красивые, но, как и многие другие малые архитектурные формы в Екатеринбурге, они "сами по себе". Хорошо смотрятся на фотографиях, а пользоваться ими неудобно - как лавочками без спинки. Главное, чего ждешь от остановки, - чтобы она закрывала от ветра и не мешала обзору. Конечно, табло с движением автобусов не помешает, но все остальное вряд ли пригодится. Думаю, немногие захотят заряжать здесь гаджеты зимой, - считает студентка УрФУ Инна.

Действительно, после того, как власти города пообещали ликвидировать киоски в центре города (зимой пассажиры в ожидании транспорта часто спасались в них от холода), формат теплой остановки стал весьма актуальным. Но, увы, таких вариантов пока не предлагают. А выбирать между "умной" и "красивой" интересно только летом.

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