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21.08.2019 19:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Наивность и жлобство

В Екатеринбурге жители помогают пенсионерам, оставшимся без жилья
Текст: Ольга Штейн ("Российская газета", Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(7944)
Две недели семидесятилетние супруги Клюс жили на лестничной клетке собственного подъезда: из квартиры их выселили по решению суда.

История началась два года назад: Людмила и Валерий обитали в трехкомнатной коммуналке старого дома в центре города. Пара владела двумя комнатами, в третьей жил сосед, с которым Клюсы особо не общались. Однажды у соседа стали появляться мужчина и женщина - Елена Михайлова и Александр Провоторов. Как-то незнакомцы принесли соседу четыре канистры спирта: мужчина спился и умер, а Клюсы узнали, что его комната теперь принадлежит Елене. " Эти же люди предлагали нам обмен, - рассказывает Людмила Клюс. - Вернее, так: мы продаем наши комнаты, а они нас переселяют в квартиру - мы давно этого хотели. Правда, варианты были неподходящие - мы не соглашались".

Людмила и Валерий подписали бумаги и дали расписку в том, что получили сумму. Только денег они и в глаза не видели

Но покупатели оказались настойчивы и убедительны: уговорили пожилых супругов продать жилплощадь общим метражом 35 квадратных метров за 1,4 миллиона рублей - очень скромно по сравнению с ценами на недвижимость в их районе. Людмила и Валерий подписали все документы, добровольно сняли себя с регистрации и дали расписку в том, что получили сумму. Только этих денег пенсионеры в глаза не видели. "Они же обещали, что заплатят, я поверила", - вздыхает Людмила. "РГ" попыталась дозвониться до Елены Михайловой (именно она сейчас владеет бывшими комнатами Клюсов), но не удалось.

Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления.
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После оформления документов новая хозяйка стала просить пенсионеров освободить жилье. Людмила поняла, что их попросту обманули, и пошла в прокуратуру. Надзорное ведомство два года в судах пыталось аннулировать сделку, доказать, что покупатели ввели пенсионеров в заблуждение - не получилось. В начале августа приставы выставили Клюсов за дверь. "Идти было некуда, мы остались прямо в подъезде, - рассказывает Людмила. - Соседи, конечно, ворчали, но помогали - пускали помыться, постирать белье, согреть чайник, приготовить еду". Все изменилось после вмешательства журналистов: сюжет о Клюсах вышел на ТВ, и уже на следующий день Людмилу ждали в аппарате уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой. Кроме того, историей заинтересовались в Следственном комитете: сейчас идет проверка, о результатах пока не сообщают.

К Клюсам приехали волонтеры: сначала привезли продукты, потом сняли старикам квартиру и переселили туда. Валерия Ивановича устроили в больницу - чтобы обследовали и подлечили. "Я увидела сюжет, перепостила к себе на страницу, стала вникать и поняла, что надо как-то помочь: объявила сбор средств - по друзьям и знакомым", - рассказала "РГ" 23-летняя жительница Екатеринбурга Мария Пенязь. Фотомодель, победительница конкурса красоты "Мисс Екатеринбург" София Никитчук оплатила два месяца аренды квартиры для Клюсов и подключила к делу множество людей, в том числе грамотных юристов - они разбираются с документами и думают, как вернуть жилье пенсионерам. Даже если не выйдет, без крыши над головой Людмила и Валерий не останутся: московский блогер Абракадабра готов купить квартиру для пожилых супругов - он уже не в первый раз помогает пенсионерам в сложных ситуациях.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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