В Екатеринбурге жители помогают пенсионерам, оставшимся без жилья

Две недели семидесятилетние супруги Клюс жили на лестничной клетке собственного подъезда: из квартиры их выселили по решению суда.

История началась два года назад: Людмила и Валерий обитали в трехкомнатной коммуналке старого дома в центре города. Пара владела двумя комнатами, в третьей жил сосед, с которым Клюсы особо не общались. Однажды у соседа стали появляться мужчина и женщина - Елена Михайлова и Александр Провоторов. Как-то незнакомцы принесли соседу четыре канистры спирта: мужчина спился и умер, а Клюсы узнали, что его комната теперь принадлежит Елене. " Эти же люди предлагали нам обмен, - рассказывает Людмила Клюс. - Вернее, так: мы продаем наши комнаты, а они нас переселяют в квартиру - мы давно этого хотели. Правда, варианты были неподходящие - мы не соглашались".

Людмила и Валерий подписали бумаги и дали расписку в том, что получили сумму. Только денег они и в глаза не видели

Но покупатели оказались настойчивы и убедительны: уговорили пожилых супругов продать жилплощадь общим метражом 35 квадратных метров за 1,4 миллиона рублей - очень скромно по сравнению с ценами на недвижимость в их районе. Людмила и Валерий подписали все документы, добровольно сняли себя с регистрации и дали расписку в том, что получили сумму. Только этих денег пенсионеры в глаза не видели. "Они же обещали, что заплатят, я поверила", - вздыхает Людмила. "РГ" попыталась дозвониться до Елены Михайловой (именно она сейчас владеет бывшими комнатами Клюсов), но не удалось.

После оформления документов новая хозяйка стала просить пенсионеров освободить жилье. Людмила поняла, что их попросту обманули, и пошла в прокуратуру. Надзорное ведомство два года в судах пыталось аннулировать сделку, доказать, что покупатели ввели пенсионеров в заблуждение - не получилось. В начале августа приставы выставили Клюсов за дверь. "Идти было некуда, мы остались прямо в подъезде, - рассказывает Людмила. - Соседи, конечно, ворчали, но помогали - пускали помыться, постирать белье, согреть чайник, приготовить еду". Все изменилось после вмешательства журналистов: сюжет о Клюсах вышел на ТВ, и уже на следующий день Людмилу ждали в аппарате уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой. Кроме того, историей заинтересовались в Следственном комитете: сейчас идет проверка, о результатах пока не сообщают.

К Клюсам приехали волонтеры: сначала привезли продукты, потом сняли старикам квартиру и переселили туда. Валерия Ивановича устроили в больницу - чтобы обследовали и подлечили. "Я увидела сюжет, перепостила к себе на страницу, стала вникать и поняла, что надо как-то помочь: объявила сбор средств - по друзьям и знакомым", - рассказала "РГ" 23-летняя жительница Екатеринбурга Мария Пенязь. Фотомодель, победительница конкурса красоты "Мисс Екатеринбург" София Никитчук оплатила два месяца аренды квартиры для Клюсов и подключила к делу множество людей, в том числе грамотных юристов - они разбираются с документами и думают, как вернуть жилье пенсионерам. Даже если не выйдет, без крыши над головой Людмила и Валерий не останутся: московский блогер Абракадабра готов купить квартиру для пожилых супругов - он уже не в первый раз помогает пенсионерам в сложных ситуациях.