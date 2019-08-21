В Оренбурге вынужденно сел самолет из-за проблем с сердцем у ребенка

Самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Душанбе - Жуковский, вынужденно совершил посадку в аэропорту Оренбурга из-за ухудшения самочувствия 13-летней пассажирки.

- Во время перелета у девочки 2006 года рождения ухудшилось самочувствие, стало плохо с сердцем. Чтобы ей помогли медики, командир воздушного судна решил совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту - в Оренбурге, - рассказала "РГ" пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова.

Она отметила, что при посадке ребенка у трапа встретила реанимационная бригада скорой помощи, девочку срочно госпитализировали.