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21.08.2019 20:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Неприятный привкус

В Тюмени приостановлена деятельность очередного подозрительного маслодельного производства
Текст: Анатолий Меньшиков (Тюменская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 186(7944)
Ленинский районный суд Тюмени приостановил деятельность местного маслодельного предприятия после его посещения инспекторами регионального управления Роспотребнадзора. Осмотр производственных помещений привел их в ужас: "Вопиющая антисанитария!".
Фото: Борис Бабанов/РИА Новости Производить фальсификат гораздо выгоднее, чем доброкачественную продукцию, поэтому такой бизнес процветает, несмотря на все усилия надзорных органов. Фото: Борис Бабанов/РИА Новости
Производить фальсификат гораздо выгоднее, чем доброкачественную продукцию, поэтому такой бизнес процветает, несмотря на все усилия надзорных органов. Фото: Борис Бабанов/РИА Новости

Перечислим лишь некоторые из множества зафиксированных нарушений. На гомогенизаторе, аппарате для фасовки обнаружены следы плесени, комочки грязи, остатки бумаги. Следы выпускаемой продукции виднелись даже на потолке. Раковина одна на всех и на все - и руки помыть, и инвентарь. Впрочем, последний чистотой не отличался - покрыт жировыми отложениями, свидетельствующими о специфике производства. Предприятие, как заявлено, производит сливочное и топленое масло, молочный жир, спреды, сливочно-растительные смеси. Но безопасны ли все эти продукты, неизвестно.

Любопытное совпадение: производство находится в том же здании, где располагалось скандально известное "РосМасло", около 10 лет выпускавшее поддельный продукт
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
В СЗФО начали массово выявлять фирмы-фантомы, производящие фальсификат

Официально налоговики зарегистрировали это ООО еще в 2008 году, но имя предприятия - "Сибирский вкус" - стало известно потребителям только после ревизии Роспотребнадзора. Любопытное совпадение: производство находится в том же здании по улице 30 лет Победы, где располагалось скандально известное "РосМасло", около 10 лет выпускавшее поддельный продукт, невзирая на решения судов, запретивших изготовлять спреды под видом коровьего сливочного масла, на предписания Роспотребнадзора и резонансные публикации в СМИ.

Летом прошлого года райсуд постановил ликвидировать "РосМасло". Его преемник "Русмасло" попытался оспорить решение в апелляционной коллегии Тюменского областного суда, да не вышло. И вот теперь на улице 30 лет Победы вновь происходят странные вещи.

Тем временем

Очередная апелляционная инстанция подтвердила решение Арбитражного суда Челябинской области о привлечении местного масложирового заводика к административной ответственности за поставку в детсады, больницу и дом-интернат поддельного сливочного масла. А в одном из магазинов Амурской области выявлена 300-килограммовая партия фальшивки, поступившая из Свердловской области от некоего ИП. Ранее его же товар был признан не соответствующим стандартам молочной продукции экспертами Оренбургской и Саратовской областей.

Экономика Товары и цены Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
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