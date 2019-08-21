Ленинский районный суд Тюмени приостановил деятельность местного маслодельного предприятия после его посещения инспекторами регионального управления Роспотребнадзора. Осмотр производственных помещений привел их в ужас: "Вопиющая антисанитария!".

Перечислим лишь некоторые из множества зафиксированных нарушений. На гомогенизаторе, аппарате для фасовки обнаружены следы плесени, комочки грязи, остатки бумаги. Следы выпускаемой продукции виднелись даже на потолке. Раковина одна на всех и на все - и руки помыть, и инвентарь. Впрочем, последний чистотой не отличался - покрыт жировыми отложениями, свидетельствующими о специфике производства. Предприятие, как заявлено, производит сливочное и топленое масло, молочный жир, спреды, сливочно-растительные смеси. Но безопасны ли все эти продукты, неизвестно.

Любопытное совпадение: производство находится в том же здании, где располагалось скандально известное "РосМасло", около 10 лет выпускавшее поддельный продукт

Официально налоговики зарегистрировали это ООО еще в 2008 году, но имя предприятия - "Сибирский вкус" - стало известно потребителям только после ревизии Роспотребнадзора. Любопытное совпадение: производство находится в том же здании по улице 30 лет Победы, где располагалось скандально известное "РосМасло", около 10 лет выпускавшее поддельный продукт, невзирая на решения судов, запретивших изготовлять спреды под видом коровьего сливочного масла, на предписания Роспотребнадзора и резонансные публикации в СМИ.

Летом прошлого года райсуд постановил ликвидировать "РосМасло". Его преемник "Русмасло" попытался оспорить решение в апелляционной коллегии Тюменского областного суда, да не вышло. И вот теперь на улице 30 лет Победы вновь происходят странные вещи.

Тем временем

Очередная апелляционная инстанция подтвердила решение Арбитражного суда Челябинской области о привлечении местного масложирового заводика к административной ответственности за поставку в детсады, больницу и дом-интернат поддельного сливочного масла. А в одном из магазинов Амурской области выявлена 300-килограммовая партия фальшивки, поступившая из Свердловской области от некоего ИП. Ранее его же товар был признан не соответствующим стандартам молочной продукции экспертами Оренбургской и Саратовской областей.