По данным управления Росстата по Свердловской и Курганской областям, общая просроченная задолженность по заработной плате в Зауралье за месяц выросла в 42,5 раза. Шокирующая цифра быстро разлетелась по интернету, хотя сумма на самом деле не угрожающая - около 20 миллионов рублей.

По словам замруководителя управления - начальника отдела статистики по Курганской области Константина Пугина, ничего катастрофического в Зауралье не произошло, все дело в особенностях статнаблюдения. Сведения о просроченной задолженности специалисты получают из федеральной формы № 3-Ф, ее ежемесячно добровольно сдают респонденты, у которых такая задолженность появилась. Причем отчитываются только субъекты крупного и среднего предпринимательства по определенным видам деятельности. Малый бизнес таких отчетов не сдает.

- На 1 июля просроченная задолженность была у одного предприятия из Шатровского района - 471 тысяча рублей перед 21 работником. Но ее погасили, - пояснил Константин Пугин. - А на 1 августа отчиталось предприятие из Петуховского района, задолжавшее 233 работникам более 19,9 миллиона. Вот вам и рост в 42,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем.

Антигероем дня стал литейно-механический завод. Долг перед работниками, конечно, возник не случайно и не враз, просто предприятие до этого не отчитывалось. В апреле завод был признан банкротом, в июне работников уволили по сокращению.

Между тем долг литейно-механического - это лишь пятая часть общей просроченной задолженности в Курганской области. По данным региональной прокуратуры, неисполненные обязательства перед персоналом имеют еще 11 работодателей, которые не являются респондентами государственного статнаблюдения. Тысяче работников они суммарно задолжали 77 миллионов рублей.

- Всего в этом году на территории области выявлено 32 работодателя, имевших задолженность по оплате труда в размере 174 миллионов рублей, из них 14 с долгом 125,4 миллиона признаны банкротами, - сообщил "РГ" прокурор Курганской области Андрей Назаров. - В результате мер, принятых прокуратурой области, правительством региона, правоохранительными и контрольно-надзорными органами, за 7 месяцев погашены долги на 21 предприятии, превышающие 85 миллионов рублей. Восстановлены права более 1500 работников.

Кстати, прокуратура Петуховского района направила в суд 48 заявлений о взыскании с литейно-механического завода невыплаченной зарплаты на сумму 2,1 миллиона рублей, которые рассмотрены и удовлетворены. Конкурсному управляющему внесено представление и объявлено официальное предостережение, в отношении него начата проверка. По инициативе прокуратуры проверку по факту невыплаты заработной платы проводит и СУ СК России по Курганской области.