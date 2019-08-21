РФ призвала СБ ООН обсудить Концепцию безопасности в Персидском заливе

Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал государства - члены Совета Безопасности ООН к активному и конструктивному обсуждению Концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Он предупредил об опасности создания "коалиций по интересам", которые могут привести "к печальным последствиям".

Российский дипломат подчеркнул, что Концепция коллективной безопасности "направлена на разблокировку конфликтных ситуаций, разработку мер доверия и контроля" во взрывоопасном регионе.

"Что касается российских предложений, то они могут и должны добавляться и конкретизироваться и являются своего рода приглашением к конструктивному диалогу о путях достижения долгосрочной стабилизации в зоне Персидского залива", - передает ТАСС слова Полянского.

Москва также предложила создать в регионе демилитаризованные зоны и предложила отказаться "от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств и наладить горячие линии между военными".