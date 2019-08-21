Роботы типа "Федор" помогут России в освоении Луны

На орбиту Земли впервые отправляется российский человекоподобный робот. Андроид по имени Skybot F-850, или "Федор", станет единственным пассажиром корабля "Союз МС-14", который отправится к Международной космической станции в беспилотном режиме. Что андроид будет делать на МКС и как его планируется использовать в дальнейшем, рассказал исполнительный директор по перспективным программам и науке "Роскосмоса" Александр Блошенко.

Почему в "Роскосмосе" заинтересовались "Федором"? Ведь изначально его создавали не космонавтом.

Александр Блошенко: Да, с самого начала робот был создан в рамках проекта "Спасатель" и ориентирован на нужды МЧС. Он приспособлен для того, чтобы работать в агрессивных условиях, опасных для человека. Мы наблюдали за ходом работ и заметили, что у "Федора" широкие возможности, которые могут быть нам интересны. И к моменту завершения проекта заключили соглашение с Фондом перспективных исследований о последующем использовании, внедрении робота для своих целей.

Насколько робот самостоятелен и как им управляют?

Александр Блошенко: У Skybot F-850 есть три различных режима работы. Первый - полностью автономный режим, когда он действует по заданной программе и с использованием искусственного интеллекта сам выстраивает свои действия так, чтобы решить какую-то задачу, - движется, производит необходимые манипуляции. Например, может управлять автомобилем, закручивать гайки, забивать гвозди. Второй вариант - это выполнение программы с корректировкой оператора. И третий, режим копирования, так называемый "аватар". На оператора надевают копирующее устройство в виде специального костюма и очки виртуальной реальности. И робот просто дублирует каждое движение оператора.

То есть научиться управлять им несложно?

Александр Блошенко: Да, просто надеваете костюм и управляете, для этого не нужно специальных навыков. Такая простота управления очень важна, когда оператор работает в стрессовых условиях. А пребывание на МКС - именно такой случай, ведь там человек находится в непривычном для себя состоянии невесомости, кровообращение и движение жидкостей в организме происходят иначе. В такой ситуации чем проще будет оперировать устройством, тем больше шансов на успех.

Операторы в управляющих костюмах могут находиться на борту и меняться, пока машина трудится в космосе

Почему выбран именно антропоморфный робот? Ведь есть намного более простые и дешевые машины.

Александр Блошенко: Антропоморфные роботы - это те, что по своему строению, количеству конечностей, сочленений и ряду других параметров похожи на человека. Главное преимущество такой машины в том, что под нее не нужно разрабатывать специальную оснастку и оборудование - он может пользоваться теми же инструментами, которыми пользуется человек.

"Федора" как-то специально готовили для МКС?

Александр Блошенко: 90% навыков робот получил в рамках проекта Фонда перспективных исследований - до того, как было принято решение использовать его в космосе. Изначально он рассчитан на поддержание баланса в условиях земного притяжения, задача ориентироваться и передвигаться в невесомости не ставилась. Буквально за три месяца силами разработчика, компании "Андроидная техника", мы провели доработку "Федора" под параметры МКС и условия космоса. Но многих алгоритмов еще не хватает, их еще предстоит создать и протестировать.

В чем заключается главная задача Skybot F-850 в рамках ближайшего полета на "Союзе МС-14"?

Александр Блошенко: Одна из главных научных задач эксперимента - оценить, как оператор и робот будут работать в условиях невесомости на МКС. Не стоит забывать, что оператору нужно использовать очки дополненной реальности. Даже на земле в таких очках через некоторое время человек может дезориентироваться, а без силы тяжести такой риск еще выше. В рамках серии экспериментов мы должны прийти к тому, чтобы научиться оперировать сложными устройствами как за бортом МКС, так и при использовании на поверхности Луны или каких-то других планет.

Также важно, что Skybot F-850 отправляется на МКС в рамках тестового запуска "Союз МС-14". В нем участвует модернизированная версия ракеты-носителя и модернизированный космический корабль. Они летали по отдельности, но вместе - пока нет. С учетом повышенных требований к надежности пилотируемых миссий было решено провести дополнительный пуск, прежде чем отправлять человека. И "Федор", который отправится на этом корабле в качестве полезной нагрузки, будет вести визуальное наблюдение, регистрировать параметры полета.

А что конкретно он будет делать на станции?

Александр Блошенко: Мы разработали для Skybot F-850 сценарий с типовыми операциями, который он будет выполнять в режиме копирующего управления. Это операции с отверткой, с ключами, с электрическими разъемами - все то, что обычно делают космонавты. Эти упражнения позволят продемонстрировать ту мелкую моторику, которая у робота обеспечена на самом высоком уровне. В программе "Федора" на МКС есть несколько интересных "фишек", но их мы раскроем немного позже.

Как он будет передвигаться по космической станции?

Александр Блошенко: На время полета мы отключим роботу ноги, перемещаться своим ходом он не будет. Все-таки ему предстоит находиться в закрытом и довольно тесном пространстве, которое нашпиговано сложным и дорогим оборудованием. "Федора" закрепят внутри станции, и он будет действовать верхней торсовой частью. В перспективе робот может двигаться, отталкиваясь от поручней, но это механику еще нужно просчитать, испытать и запрограммировать.

А будет ли Skybot развлекать космонавтов во время миссии?

Александр Блошенко: У него есть функция голосового помощника, он в состоянии распознавать речь и отвечать на вопросы. Он не только знает команды, но и распознает смысл сказанного вне зависимости от того, как построено предложение. Skybot F-850 оснащен интеллектуальной системой распознавания запросов и обучен подбирать ответы из заложенной в него базы данных. То есть он может выполнять роль советника, напомнить, как и какое оборудование нужно обслужить. И космонавтам не придется держать в голове сложные инструкции или долго их листать в поисках нужного пункта.

Планируется ли в дальнейшем использовать робота в открытом космосе?

Александр Блошенко: В будущем - конечно. Сейчас сложно назвать конкретный срок, но перспектива использования антропоморфных машин выглядит очень заманчивой. Последний большой выход космонавтов в открытый космос длился более семи часов, они работали на внешней обшивке "Союза". Это изматывающая стрессовая ситуация для экипажа. А если для таких работ использовать "Федора", операторы в управляющих костюмах могут находиться на борту и сменять друг друга, пока машина трудится в космосе.

На Луну антропоморфные роботы тоже полетят?

Александр Блошенко: Если говорить об освоении Луны, то в первую очередь туда полетят роботы-пионеры. Это набор не антропоморфных посадочных и орбитальных аппаратов. Они помогут решить исследовательские задачи, будут определять все нужные показатели - от сейсмической активности до радиационного фона. А когда мы дойдем до вопроса об освоении поверхности и обустройстве постоянного или периодического пребывания, то логично будет эти задачи возложить на робототехническую систему, в том числе антропоморфную. Здесь как раз и найдется место для "Федора" или его усовершенствованных версий.

Тем временем

Пока интервью готовилось к печати, Александр Блошенко сообщил, что проекту Skybot пожелали успеха немецкие коллеги из Института робототехники и мехатроники DLR (ведущий НИИ Германии в области робототехники). Миссию "Федора" они назвали "большим шагом в развитии космической робототехники" и выразили надежду на будущие совместные проекты в этой области.