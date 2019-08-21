Роскомнадзор ограничил доступ к двум сайтам, оскорбляющим гимн РФ

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ограничила доступ к двум сайтам, разместившим текст гимна России в оскорбительной интерпретации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поясняется, что с требованием об ограничении доступа к сайтам zapretno.info и nv.ua в Роскомнадзор в минувший понедельник обратились представители Генеральной прокуратуры РФ. В требовании отмечалось, что на указанных интернет-сайтах присутствуют оскорбления в адрес государственного гимна Российской Федерации. Ранее в центре по противодействию экстремизму МВД России рассказали, что материалы на страницах этих сайтов оскорбляют и выражают явное неуважение к обществу и государству.

В Роскомнадзоре пояснили, что прежде направили в адрес администраций интернет-ресурсов и хостинг-провайдеров уведомления об удалении противоправной информации. Но ответа не получили. "Поскольку в указанный срок требования не были выполнены, операторы связи ограничили доступ к страницам этих сайтов на территории России", - отметили в службе.

Один из заблокированных адресов принадлежит украинскому журналу "Новое время", второй сайт называет себя "библиотекой крамольного контента". При этом на сайт журнала зайти в России стало невозможно, а сайт zapretno.info по-прежнему доступен. По всей видимости, был ограничен доступ к конкретной странице сайта.

В РКН напомнили, что меры по ограничению доступа к интернет-сайтам приняты на основании статьи 15.1-1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Согласно ей, доступ ограничивается к интернет-ресурсам с информацией, в неприличной форме оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам России, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в России.