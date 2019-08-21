Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров

В 7 млрд рублей оценили предварительный ущерб от лесных пожаров в Рослесхозе.

"Приближенная цифра по состоянию на сегодняшний день - 7 (млрд руб.). "Более точно назвать пока нельзя, потому что необходимо обследование мест, пройденных пожарами, чтобы понять, погибли ли насаждения и требуется ли им восстановление, определить количество и качество пострадавшей древесины", - приводит слова врио главы ведомства Михаила Клинова РИА Новости.

По словам Клинова, сейчас только в Сибири площадь пожаров составляет 1,121 млн гектаров. Пожарами охвачены труднодоступные территории.

Ранее Счетная палата оценила потери от лесных пожаров, произошедших в России с начала года, в 2,4 млрд рублей.