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21.08.2019 19:40
Рубрика: Власть

Россия и Германия призвали Киев к реализации минских соглашений

Текст: Александр Ленин
Москва и Берлин рассчитывают на конструктивную позицию президента Украины Владимира Зеленского и его кабинета по соблюдению минских договоренностей.
Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

"Рассчитываем, что новое правительство в Киеве, которое будет сформировано президентом Зеленским, объявит о своей приверженности установлению мира на Донбассе на основе выполнения минского комплекса мер", - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, передает РИА Новости.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Министр иностранных дел ФРГ также выразил надежду на новую украинскую власть. "Восточная Украина - это тема, по которой за последние месяцы и годы практически не было никакого продвижения. Минский процесс практически встал. Но у нас возникло впечатление, что выборы нового президента на Украине, выборы господина Зеленского дают возможность достигнуть прогресса", - уточнил он.

Напомним, что переговоры руководителей внешнеполитических ведомств России и Германии 21 августа прошли в Москве. Лавров и Маас обсудили кризис на Украине, ситуацию в Сирии и Иране, а также затронули актуальную двустороннюю повестку.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина В мире Европа Германия Правительство МИД Обстановка на востоке Украины
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