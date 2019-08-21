Россия и Германия призвали Киев к реализации минских соглашений

Москва и Берлин рассчитывают на конструктивную позицию президента Украины Владимира Зеленского и его кабинета по соблюдению минских договоренностей.

"Рассчитываем, что новое правительство в Киеве, которое будет сформировано президентом Зеленским, объявит о своей приверженности установлению мира на Донбассе на основе выполнения минского комплекса мер", - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, передает РИА Новости.

Министр иностранных дел ФРГ также выразил надежду на новую украинскую власть. "Восточная Украина - это тема, по которой за последние месяцы и годы практически не было никакого продвижения. Минский процесс практически встал. Но у нас возникло впечатление, что выборы нового президента на Украине, выборы господина Зеленского дают возможность достигнуть прогресса", - уточнил он.

Напомним, что переговоры руководителей внешнеполитических ведомств России и Германии 21 августа прошли в Москве. Лавров и Маас обсудили кризис на Украине, ситуацию в Сирии и Иране, а также затронули актуальную двустороннюю повестку.