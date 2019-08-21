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21.08.2019 17:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Выходные по-русски

Ростуризм предложит россиянам отдых на уикенд
Текст: Евгений Гайва
Для жителей городов-миллионников запустят проект по продвижению отдыха выходного дня, рассказали в Ростуризме. За счет поездок россиян в соседние области в ведомстве рассчитывают развивать внутренний туризм.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Назвали проект "Русские выходные", стартует он в сентябре сначала в столице. "Мы начинаем с продвижения в Москве возможностей провести выходные в Туле, Нижнем Новгороде и Калуге и постепенно распространяем проект на всю страну, открывая новые регионы и маршруты", - пояснили "РГ" в Ростуризме. В итоге в ведомстве рассчитывают привлечь внимание каждого россиянина к возможностям самостоятельных путешествий по стране в формате city brake - так этот тип туризма называется за рубежом, а по-русски - турпоездки на выходные.

Фото: Сергей Мельников
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Продвигать такие туры будут с помощью наружной рекламы, YouTube-каналов и информационных ресурсов партнеров. Например, проект поддержал "Яндекс". Дальше рассчитывают на "сарафанное радио".

Путешественники любят делиться своими эмоциями, поясняют в Ростуризме. А получить их можно и от посещения интересных мест, и от мероприятий, например, вечера поэзии на берегу Волги, и от экстремальных событий. "Задача Ростуризма - снять информационный вакуум, образовавшийся вокруг туризма в стране, и рассказать людям, как много интересного и нового есть в нашей стране", - говорят в ведомстве.

Москва и Московская область прекрасно себя рекламируют, но уже в Ленобласти есть города, куда туристы не доезжают, рассказывает "РГ" завлабораторией туристского брендинга РГУТИС Юрий Щегольков. Хорошо работает Свердловская область - придумывает программы, маршруты, добавляет эксперт.

Но вопрос не только в информировании туристов, хотя инициатива Ростуризма заслуживает поддержки, отмечает исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Россияне мало путешествуют на выходных не потому, что не знают, куда податься. "Мы имеем на каждой трассе по несколько мини-отелей, которые хотя и дают неплохой сервис, но из-за отсутствия конкуренции имеют высокую стоимость, неподъемную для большинства горожан. Да и не развивают дополнительные туристские услуги, так как к этому их никто не понуждает", - поясняет собеседник "РГ" суть проблемы на примере Екатеринбурга - одного из городов-миллионников.

При этом достопримечательностей в окрестностях Екатеринбурга в радиусе 70 километров, как и любого другого крупного города, хватает. Есть историческая, минералогическая, фольклорная, промышленная тематика туров. Но местный туризм развивается слабо из-за не самой благоприятной инвестиционной обстановки, нет желающих вкладываться в туризм, отмечает эксперт.

Фото: Эрнст Антонов
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Для правильного продвижения туризма нужно учитывать также мотивы россиян, готовых путешествовать.

Условно горожан можно поделить на три основные категории, рассказывает Щегольков. Первая - дачники, свои выходные там они и проводят. Выманить их куда-то еще непросто. Вторая категория - автомобилисты. Например, в Москве их количество уже зашкаливает. Они приобретают автомобиль для того, чтобы он был, ездят на работу. "А дальше возникает вопрос - куда еще бы поехать. Вот тут наличие автомобиля становится стимулом для путешествий на выходные", - поясняет эксперт. Для этих людей как раз важна информация и хорошие дороги. Третья категория не имеет ни дач, ни автомобилей, например, школьники и пенсионеры. Для них подходят автобусные туры, пик которых приходится на май - сентябрь. Так что в этом случае стоит подключать туроператоров.

Впрочем, в Ростуризме рассчитывают решать задачи комплексно. Например, обсуждаются возможности кооперации с РЖД.

Задача Ростуризма стимулировать региональные администрации продвигать свои направления и помогать им, отмечают эксперты. Хорошо, если речь будет идти о специализированной программе финансовой поддержки стимулирования поездок в малые города. Сыграло бы также свою роль субсидирование бизнеса для создания отелей, кафе, развития туристской инфраструктуры на интересных маршрутах, добавляют эксперты.

Экономика Туризм Правительство Минкультуры Ростуризм Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ЦФО Тульская область Тула ПФО Нижегородская область Нижний Новгород ЦФО Калужская область Калуга УрФО Свердловская область Екатеринбург Развитие туризма в России
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