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21.08.2019 17:12
Рубрика: Спорт

Состав отправится

Наша сборная провела открытую тренировку перед вылетом на чемпионат мира в Китай
Текст: Илья Соболев
Фото: Михаил Синицын
В четверг сборная России по баскетболу отправится в Шанхай, а оттуда в город Нинбо, где проведет последний контрольный турнир перед чемпионатом мира, стартующим 31 августа. Соперниками команды Сергея Базаревича станут Испания и Аргентина. С последней, напомним, нашим предстоит сыграть и в рамках первого группового раунда ЧМ-2019.

А накануне на базе в Новогорске сборная провела последний день открытых дверей перед вылетом в Китай. Вряд ли кто ожидал, что меньше чем за две недели до старта чемпионата команда предстанет в нынешней конфигурации. Без Алексея Шведа, Дмитрия Кулагина и теперь еще Джоэля Боломбоя, который, как объявила вчера Российская федерация баскетбола, на первенстве планеты точно не сыграет из-за травмы стопы.

На этом фоне чуть ли не единственной хорошей новостью стало возвращение в строй Михаила Кулагина. Спустя две недели разыгрывающий провел первую тренировку в общей группе. "Чувствую себя процентов на 60-70. Надеюсь, остальное успею добрать к чемпионату мира", - рассказал "РГ" Михаил.

Фото: Krepsinionamai.lt
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Зато теперь камеры федеральных телеканалов вынуждены выхватывать лица ребят, о существовании которых широкая баскетбольная общественность и не подозревала. 22-летние Андрей Сопин и Александр Платунов, а также 21-летний Григорий Мотовилов внезапно из будущего российского баскетбола стали его настоящим.

Несмотря на все невзгоды, сборная не только не унывает, а, наоборот, сама поддерживает друзей, попавших в беду. На вчерашнюю тренировку все до единого - тренерский штаб, персонал, собственно баскетболисты - вышли с наклейкой на груди Play hard, play with heart (играй изо всех сил, играй от сердца). Адресат акции - наставник греческого "Олимпиакоса" Дэвид Блатт, под руководством которого сборная России завоевывала "золото" чемпионата Европы и "бронзу" Олимпиады. На днях американец рассказал, что болен рассеянным склерозом: думается, Дэвиду будет приятно еще раз узнать, что в нашей стране о нем не забыли.

Окончательную заявку на турнир тренерский штаб огласит уже в Китае. Пока в Шанхай летят 15 игроков, а в составе на ЧМ-2019 их будет 12

Судя по всему, мотивирующие слова на вчерашних стикерах станут и лозунгом нашей сборной. Без звезд и лидеров только самоотдача и характер помогут россиянам добиться хорошего результата. Об этом в разговоре с журналистами сказал и Сергей Базаревич.

Вы провели уже несколько товарищеских игр. Какие-то выводы удалось сделать?

Сергей Базаревич: Любая игра дает нам пищу для размышления. Особенно с сильным соперником, каким была Литва. Мы увидели свои недочеты, попытались их скорректировать перед игрой с Финляндией. И какие-то вещи, которые мы хотели поправить, получались. В связи с тем, что у нас состав совсем не такой, на который мы рассчитывали, приходится менять акценты в игре. У нас есть еще две игры с сильными соперниками. Несмотря на все понятные трудности, я удовлетворен тем, как команда функционирует.

Почему не воспользовались услугами опытного разыгрывающего Понкрашова?

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Сергей Базаревич: Все эти годы мы строили команду по определенному образу. То, что произошло, стало неожиданностью. У нас есть коллектив, и есть химия. Коней на переправе не меняют. Да нет на данный момент в российском баскетболе такого человека, за исключением, может быть, Шведа, который пришел бы и все исправил.

Не боитесь, что молодые игроки не справятся в Китае психологически? Что сделать, чтобы их раскрепостить?

Сергей Базаревич: Мне не кажется, что они зажаты. Думаю, что ребята с нормальной психикой. Мне нравится, как их поддерживают ветераны. А с молодежью у нас будут плюсы. Это энтузиазм, давление на мяч, которого у нас не было раньше. А дальше посмотрим.

Вам не грустно как тренеру, что на, возможно, главный турнир в карьере вы везете команду без ряда лидеров?

Сергей Базаревич: Я уже отгрустил. Как есть, так есть. Мы будем пытаться сделать максимум из того, что возможно. Мы едем на событие. Мы это заработали. К сожалению, не все из тех, кто зарабатывал, поедут в Китай, зато мы открываем новых игроков. Смотрим вперед с оптимизмом.

Когда огласите окончательную заявку на ЧМ-2019?

Сергей Базаревич: Учитывая всю ситуацию, думаю, с нами полетят все 15 человек, находящихся сейчас в команде. А дальше посмотрим.

Спорт Баскетбол РГ-Фото
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