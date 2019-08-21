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21.08.2019 13:04
Рубрика: Власть

Шойгу рассказал о мерах по усилению обороны на западе России

Текст: Иван Петров
Министерство обороны России в связи с напряженной обстановкой на Западном стратегическом направлении планомерно реализует комплекс необходимых мер. Такое заявление в среду на коллегии военного ведомства сделал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, меры необходимы для нейтрализации возникающих из-за напряженной военно-политической обстановки угроз.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Напряженность, по словам главы российского военного ведомства, вызвана развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, а также расширением военного сотрудничества Североатлантического альянса с Финляндией и Швецией.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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"Для нейтрализации всех возникающих угроз мы реализуем комплекс мер", - указал Сергей Шойгу.

По словам министра, Западный военный округ (ЗВО) в 2019 году проведет более 20 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава. В том числе мероприятия коснутся береговых войск, войск противовоздушной обороны и подразделений материально-технического обеспечения.

По данным военных, до конца текущего года в ЗВО поступит свыше 1300 единиц новой и модернизированной техники. В то же время продолжится комплектование войск округа военнослужащими-контрактниками - уже отобрано для этих целей более 9 тысяч человек.

По словам Сергея Шойгу, основные усилия командования Западного округа в настоящее время направлены на проведение российско-белорусского оперативного учения "Щит Союза - 2019". Это учебное мероприятие завершит двухгодичный цикл совместной подготовки. В учении планируется задействовать до 12-ти тысяч военнослужащих и 950 единиц боевой техники. Но глава Минобороны России заверил всех, что учение носит исключительно оборонительный характер.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Параллельно российские военные начали подготовку к трем учениям ОДКБ, которые состоятся в этом году. Это маневры "Взаимодействие", "Эшелон" и "Поиск". В них примут участие воинские контингенты из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу обвинил Запад в ведении против России информационной войны. https://rg.ru/2019/06/26/shojgu-oboznachil-cel-razviazannoj-zapadom-informacionnoj-vojny.html

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
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