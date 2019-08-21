Шойгу сообщил о напряженной обстановке на западных границах России

Военно-политическая обстановка на западных границах России остается довольно напряженной. Об этом сообщил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Такая ситуация связана с усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии. Кроме того, НАТО расширяет военное сотрудничество с Финляндией и Швецией.

Как подчеркнул Шойгу, для нейтрализации возникающих угроз Россия реализует комплекс мер.

Так, в ответ на действия Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Восточном военном округе РФ формируются смешанная авиадивизия и зенитная ракетная бригада.

Подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", которая в ноябре войдет в состав Тихоокеанского флота, также укрепит войска на востоке РФ.