Собянин одобрил предложение ветеранов повысить доплаты к пенсиям

Вопрос увеличения размера региональной социальной доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров намерено обсудить на следующей неделе правительство Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, общаясь с ветеранами Зеленограда, куда он приехал посмотреть ход работ по благоустройству. Мэр пояснил, что доходы бюджета позволяют это сделать.

- Мы говорили с вами, когда встречались, о том, что если экономика будет развиваться, доходы Москвы будут позволять, то мы дальше будем повышать минимальный уровень, - сказал глава города. - Несмотря на разговоры о том, что с экономикой с каждым годом все хуже и хуже, на самом деле, я ответственно вам говорю, что это не так - растут доходы, растет подоходный налог, растут заработные платы, растет поступление налога на прибыль, потому что растет прибыльность предприятия, доходы предприятия. Это первый признак того, что экономика развивается. Исходя из этого, мы обязательно в ближайшее время рассмотрим увеличение минимальной пенсии, минимального дохода. Насколько - еще раз посчитаем и буквально, наверно, на следующей неделе в правительстве рассмотрим и примем решение.

Напомню, что в прошлом году минимальную пенсию в городе повысили на 3 тысячи рублей - до 17,5 тысячи.