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21.08.2019 17:52
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Соцсети Twitter и Facebook заблокировали сотни страниц пользователей из Китая

Компания Twitter сообщила на днях, что зафиксировала в сегменте своей сети в Сянгане (Гонконге) информационную операцию при участии 936 аккаунтов, зарегистрированных в Китае. Тем временем соцсеть Facebook сообщила о блокировке семи страниц, трех групп и пяти учетных записей, вовлеченных в согласованные действия, исходящие из Китая и сосредоточенные в Сянгане. Об этом пишет информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

По сообщению этих компаний, китайские власти запустили настоящую пропагандистскую машину в интернете, направленную на дезинформацию о протестах в Сянгане. Основываясь на таких выводах, соцсети заявили о блокировке аккаунтов, блогов и групп, которые, по их мнению, несли ложную информацию о событиях.

Как пишет информационная служба приложения "Россия - Китай: главное" в своем комментарии, пользователи заблокированных указанными соцсетями аккаунтов объективно отреагировали на события в Сянгане, опубликовав подлинные сведения о том, как экстремисты и сепаратисты преступили в этом районе все разумные пределы закона, морали и гуманности.

В комментарии отмечается, что соцсети Twitter и Facebook, искажая истину и не отличая правду от вымысла, сорвали ложную завесу с так называемой свободы слова и стали соучастниками политических сил, которые распространяют в Сянгане насилие и хаос.

По мнению аналитиков, то, что сделали соцсети Twitter и Facebook, является абсолютным безумием, говорится в комментарии; это равнодушие к справедливости и истине, это презрение к человеческой мысли и морали. Всем известно, как Twitter и Facebook снисходительно относятся к тем, кто пытается очернить сянганскую полицию и воспеть жестокие насильственные действия, совершенные экстремистами в этом районе. Более того, упомянутые соцсети даже позволяют активистам через их платформы опорочить китайское правительство и разработать планы действий.

Аналитики возмущены избирательным подходом Twitter и Facebook к пользователям аккаунтов, зарегистрированных в Китае, а также двойными стандартами "свободы слова", рекламируемой американскими политиками. "Цель этих соцсетей заключается в том, чтобы закрыть рот справедливым людям и оказать поддержку преступникам, а также использовать слухи и разрушить Сянган", - отмечают аналитики. Соединенные Штаты всегда называют себя страной, где существует свобода слова. Однако действия Twitter и Facebook по проблеме Сянгана еще раз показывают международному сообществу, что так называемые "свобода слова", "демократия, справедливость и беспристрастие" - просто щит для американских политиков, которые произвольно искажают истину с использованием двойных стандартов.

"Мы призываем соцсети Twitter и Facebook, а также стоящие за ними криминальные силы, не принимать ошибочное решение о воле сянганцев по прекращению насилия, и больше не вмешиваться во внутренние дела Китая!", - говорится в комментарии информационной службы.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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