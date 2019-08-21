В четверг вечером московский "Спартак" проведет первый матч раунда плей-офф Лиги Европы. Команда Олега Кононова встретится на выезде с португальской "Брагой".

К решающей стадии квалификации еврокубков "красно-белые" подходят в приподнятом настроении. На неделе команда одолела в принципиальном дерби ЦСКА, а до того одержала три победы подряд. Новички, особенно звездный немец Андре Шюррле, уже сейчас играют заметную роль, а шумиха вокруг возможной отставки Кононова спала. По крайней мере пока.

Но любое поражение, даже в одном конкретном матче, может привести к очередной порции критики в адрес "Спартака". Понимает это и сам Кононов. Он считает, что встречи с "Брагой" - решающие на данном отрезке сезона.

- Нам выпал не самый легкий соперник. Он уж точно сильнее "Туна", с которым мы встречались ранее, - уверен Кононов. - Для нас очень важно пройти в групповой этап. В нашей паре нет фаворита. Хотя, конечно, лучше проводить второй матч дома. В этом плане нам повезло.

"Брагу" не отнесешь к грандам португальского футбола. Но она всегда где-то рядом с традиционными лидерами своего чемпионата - "Порту", "Бенфикой" и "Спортингом". К команде на родине приклеилось прозвище Вечно четвертые. Впрочем, обижаться на него в "Браге" не собираются. Наоборот, с ограниченными финансовыми возможностями попадание в еврокубки само по себе грандиозное достижение.

Опыт выступления в главных клубных турнирах континента у "Браги" не самый богатый. Она лишь однажды участвовала в групповом этапе Лиги чемпионов. Было в 2009 году, когда команда заняла второе место в национальном первенстве, лишь на пять очков отстав от "Бенфики".

Ну а самым успешным в истории "Браги" стал сезон 2010/11, когда она дошла до финала Лиги Европы, но уступила в нем соотечественникам из "Порту". Тем летом будущий соперник "Спартака" заработал на продаже своих лидеров около 35 миллионов евро. Для клуба, изредка попадающего в еврокубки и не борющегося за чемпионство, - огромная сумма.

По мнению португальских журналистов, нынешняя "Брага" ничуть не слабее команды, добравшейся до финала Лиги Европы восемь лет назад. Да, команду покинули несколько лидеров, но на их место пришли не менее качественные исполнители. Как результат - три победы в четырех встречах на старте сезона с разницей мячей 10:6.

Говоря о "Браге", нельзя не упомянуть о ее необычном стадионе, построенном к чемпионату Европы-2004. Арена уникальна своей архитектурой, поскольку она расположена в нише, вырубленной в горной скале. С этим фактом связано и ее неофициальное название: в переводе с португальского "каменный карьер". 30-тысячная арена имеет только две трибуны, крыша которых соединена параллельными стальными канатами.

- Да, у нас очень красивый и своеобразный стадион. Но это ведь здорово, - считает главный тренер "Браги" Са Пинту. - Главное - зрителям комфортно. Кстати, я бы хотел попросить, чтобы люди поддержали нас в игре со "Спартаком". У нас есть определенные мысли, как победить россиян. Но, конечно, мы не будем конкретизировать. Посмотрим, сработает ли наш план.

Что касается показа матча, то на момент подписания номера "РГ" этот вопрос решен не был. Есть надежда, что "Матч ТВ" проведет трансляцию, но для этого телеканалу надо было договориться с португальцами. А это, как мы знаем по примеру игры "Порту" - "Краснодар", задача не из простых.

Кстати

Параллельно с баталиями в Лиге Европы проходят матчи последнего раунда квалификации Лиги чемпионов. В его рамках накануне "Краснодар" встречался в гостях с "Олимпиакосом". Результат этого противостояния стал известен после подписания номера "РГ" в печать. Из состоявшихся на эту пору игр стоит отметить результат матча с участием полуфиналиста предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов "Аякса" на Кипре с АПОЭЛем. Несмотря на очевидную разницу в классе, команды разошлись миром - 0:0. В двух параллельных встречах румынский "ЧФР Клуж" уступил дома пражской "Славии" - 0:1, австрийский ЛАСК с тем же счетом проиграл бельгийскому "Брюгге".