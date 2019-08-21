"Спартак" заинтересован в приобретении игрока "Ромы"

Французские СМИ сообщили об интересе московского "Спартака" к французскому полузащитнику "Ромы" Максиму Гоналону.

Как сообщает портал Le 10 Sport, спрос на полузащитника "Ромы" Максима Гоналона нынешним летом просто огромный. В числе клубов, претендующих на игрока, стоимость которого оценивают в 4 миллиона евро, фигурирует и московский "Спартак".

Помимо этого, Гоналон может продолжить карьеру в турецком "Галатасарае" или вернуться во Францию, где заинтересованность в игроке проявляет "Ренн", готовый арендовать футболиста. Сам спортсмен пока сохраняет молчание и внимательно изучает все варианты продолжения карьеры.

Гоналон - воспитанник "Лиона". В 2017 году перешел в "Рому", однако в минувшем сезоне на правах аренды выступал за "Севилью". Также в его активе семь матчей за сборную Франции.