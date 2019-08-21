США будут применять в космосе ядерные системы

Вашингтон намерен разрабатывать и использовать ядерные системы при исследовании комического пространства. Об этом говорится в меморандуме президента США Дональда Трампа.

В Белом доме полагают, что это позволит стране в будущем занять доминирующее положение в космосе. "Способность безопасно и стабильно использовать космические ядерные системы жизненно важна для поддержания и развития доминирующего положения и стратегического лидерства США в космосе", - говорится в документе, на который ссылается издание The New York Post.

Для запуска ядерных космических систем потребуется разрешение американского президента. Дональд Трамп поручил департаменту транспорта США в течение года разработать руководство для коммерческих компаний, которые будут претендовать на осуществление подобных запусков.