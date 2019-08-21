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21.08.2019 17:27
Рубрика: Общество

Плановая помощь

Страховщики будут помогать пациентам решать споры с медиками
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(7944)
Страховые медицинские организации, выдающие россиянам полисы обязательного медицинского страхования (ОМС), до 2024 года откроют в регионах представительства по защите прав застрахованных в системе ОМС. Это пропишут в законопроекте, о разработке которого уведомил Минздрав.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Нацпроект "Здоровье" предполагает, что с 2025 года будет применяться медиация - досудебный порядок урегулирования жалоб застрахованных людей по всей стране, независимо от того, в каком регионе человек получил полис ОМС. Как пояснил "РГ" президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский, это мирный метод урегулирования споров.

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Медиатор - посредник в конфликте. И роль медиатора предлагается отдать медицинским страховщикам. Однако, по мнению эксперта, медиация в этом случае будет явно не на стороне пациентов, поскольку страховая компания - лицо заинтересованное, ведь она состоит в финансовых отношениях с медучреждениями. "Для того, чтобы система медиации была не формальной, а реальной, роль медиатора должна быть отдана независимым организациям", - считает Саверский.

Кроме того, по его словам, сейчас в случае причинения медиками вреда человеку, крайне сложно получить компенсацию без решения суда, так как деньги, поступающие к страховщикам и в медучреждения, по сути, государственные, и выплата их пострадавшему - это, по сути, нецелевое расходование средств. И просто появление медиации тут ничего не изменит, продолжает эксперт. Тем более что в случае выплаты человеку компенсации деньги на это так или иначе будут взяты у страховой компании.

Общество Здоровье Экономика Страхование Правительство Минздрав Национальные проекты 2019-2024 Реформа системы медицинского страхования
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