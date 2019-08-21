Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и действующего главы местного внешнеполитического ведомства Павла Климкина.

Политиков подозревают в злоупотреблениях властью и служебным положением, передает издание strana.ua.

Заявление поступило в НАБУ 15 июля от гражданина Украины, имя которого не называется. Его жалоба была удовлетворена. Пресса пока не предает огласке характер совершенных правонарушений.