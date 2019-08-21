Суд может изъять активы семьи офицера ФСБ на 6 млрд руб

Новости

В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку 00:05
В Донбассе группа украинских силовиков подорвалась на собственных минах 21.08.2019
Израильские военные по ошибке обстреляли гражданский БПЛА 21.08.2019
"Жесткий" Brexit может дорого стоить британским пациентам 21.08.2019
Трамп пообещал вернуть в страны Европы захваченных в Сирии боевиков 21.08.2019
Иностранные лекарства для тяжелобольных смогут ввозить через госзакупки 21.08.2019
Власти Москвы объяснили частую замену асфальта на столичных дорогах 21.08.2019
В Афганистане погибли двое американских военных 21.08.2019
Новый Hyundai Tucson выехал на тесты 21.08.2019
Федосеевой-Шукшиной стало плохо во время отдыха в Болгарии 21.08.2019
С 1 сентября в Подмосковье появятся новые платежки за ЖКХ 21.08.2019
Бойцы Росгвардии нашли в Азове фрагменты шерстистого мамонта 21.08.2019
Трамп: США, вероятно, заключат торговую сделку с Китаем 21.08.2019
Песков: Путин и Эрдоган могут обсудить ситуацию в Идлибе по телефону 21.08.2019
Видео: женщина перепутала педали и устроила серию аварий 21.08.2019
Минтранс создаст единую систему мониторинга автобусных перевозок 21.08.2019
Мартин Сайдик высказался о действенности перемирия на востоке Украины 21.08.2019
Песков прокомментировал идею возвращения к формату G8 21.08.2019
Трамп: США рассматривают вопрос отмены права на гражданство по рождению 21.08.2019
Ученые: Белье с живыми бактериями защитит от неприятного запаха тела 21.08.2019
Заблокированный в уральской шахте рабочий погиб 21.08.2019
Лавров оценил перспективы возвращения России в G8 21.08.2019
МИД: Обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной требует согласований 21.08.2019
Падение вертолета в Вологодской области оставило без света 2000 человек 21.08.2019
Путин: Россия уважает и соблюдает права своих граждан 21.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
21.08.2019 23:44
Рубрика: Происшествия

По стопам Захарченко

Суд может изъять активы семьи офицера ФСБ на 6 млрд руб
Текст: Иван Петров
Российская газета - Столичный выпуск № 186(7944)
Генеральная прокуратура обратилась в Головинский райсуд Москвы с иском об изъятии в пользу государства имущества, принадлежащего семье ранее арестованного по делу о мошенничестве и взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Перед этим прокуроры обнаружили незаконно нажитое имущество, проверив соответствие доходов и расходов бывшего начальника 2-го отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ. В ходе проверки было установлено, что стоимость выявленного у обвиняемого и его близких имущества значительно превосходит его официальный доход за все годы службы.

Было подсчитано, что за период с 2005 по 2019 год совокупный легальный доход Черкалина и его близких составил около 55 млн рублей. Тогда как имущества за этот период те же лица приобрели на сумму более 6,3 млрд рублей. Это имущество и указано в исковом заявлении Генпрокуратуры.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
Суд отказался выпустить украинских моряков из СИЗО "Лефортово"

А именно - 5 квартир, 2 загородных дома, 6 земельных участков общей площадью 7116 кв. м, 14 нежилых помещений и 2 автомобиля. Кроме того, в доход государства прокуроры просят обратить деньги, обнаруженные в ходе следственных действий в жилище, машине и служебном кабинете полковника Черкалина. Речь идет о 800 млн рублей, 72 млн долларов и 8 млн евро.

Напомним, Следственный комитет считает Черкалина причастным к мошенничеству - в 2011 году он вместе с еще двумя офицерами ФСБ, пригрозив уголовным преследованием главе строительной компании Сергею Гляделкину, получил от него акции на сумму около 490 млн руб. Кроме того, Черкалину вменяется получение взяток на сумму 850 тыс. долларов. Сейчас офицер содержится в СИЗО.

Происшествия Правосудие Суд Правительство ФСБ Дело о миллиардах полковника Захарченко
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Шойгу рассказал о мерах по усилению обороны на западе России
Росстат рассказал, на какие продукты снизились цены
Суд отказался выпустить украинских моряков из СИЗО "Лефортово"
Лавров: Москва будет противодействовать давлению на Венесуэлу
Назван размер возможных выплат США за Гренландию