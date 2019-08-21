Суд отказался выпустить украинских моряков из СИЗО "Лефортово"

Мосгорсуд признал законной меру пресечения украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в прошлом году и пожаловавшимся на содержание под стражей.

Таким образом, жалобы на решение Лефортовского райсуда столицы, продлившего до 24 октября меру пресечения Артеменко, Беспальченко, Варимезу, Костышину, Мельничуку, Сороке и Чулибе, отклонены.

Как и в суде первой инстанции, заседание в Мосгорсуде проходило в закрытом режиме. В материалах дела - гриф секретности. Поэтому по просьбе прокурора от публики двери зала заседания закрыли.

Однако совершенно точно известно, что всем фигурантам этого громкого дела вменяется незаконное пересечение российской границы и грозит до четырех лет колонии. Все они находятся в СИЗО "Лефортово".

Инцидент в Черном море произошел 25 ноября: три корабля ВМС Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как впоследствии заявляли российские пограничники, корабли опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки - арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.

Дело насчитывает 20 томов. Следствие закончено. С учетом количества обвиняемых и их защитников, ознакомление займет минимум три месяца.